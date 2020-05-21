Лица, незаконно изменившие сведения в государственной базе данных, осуждены

Речь идет о системе «Е-Лицензирование».

Комитет национальной безопасности РК пресек деятельность лиц, организовавших преступную схему незаконной выдачи лицензий путем модификации сведений в Государственной базе данных «Е-Лицензирование». Признаки преступной деятельности были зафиксированы оперативным центром информационной безопасности АО «Национальные информационные технологии», созданного в рамках системы «Киберщит Казахстана».

По результатам оперативно-розыскных мероприятий и проведенной во взаимодействии с техническими специалистами РГП «Государственная техническая служба» и АО «Национальные информационные технологии» комплексной компьютерно-технической экспертизы, виновность подозреваемых в модификации сведений полностью доказана.

10 февраля 2020 года решением Есильского районного суда г. Нур-Султан подсудимые признаны виновными по ст. 206 ч. 2 п. 1 УК РК «Неправомерные уничтожение или модификация информации». Наказание — ограничение свободы сроком на один год каждому, с лишением права занимать должности в субъектах квазигосударственного сектора, связанных с допуском к объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.