В рамках GovTech бизнес сможет получить доступ к государственным базам данных и сервисам

Рабочая группа по изменениям в ГП «Цифровой Казахстан» предложила проект для развития предпринимательства.

14 мая на очередном совещании рабочей группы по GovTech под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева был презентован проект «Обеспечение доступа частных компаний к государственным базам данных и сервисам». По словам экспертов, это поможет стимулировать развитие предпринимательства, улучшить условия по предоставлению госуслуг, разработать сервисы и приложения на основе открытых данных.

Как отметил Байжан Канафин, руководитель рабочей группы, генеральный директор ТОО «Documentolog», основная идея состоит в том, чтобы разработать НПА, при котором все госорганы доработают свои информационные системы для возможности размещения на Smart Bridge.

В рамках работы по данному направлению предусмотрены следующие пункты:

— Обеспечение доступа частных компаний к государственным базам данных и сервисам;

— Создание и развитие автоматизированной среды разработки и тестирования ИС ГО;

— Разработка нового стандарта онлайн-идентификации физ.лиц;

— Развитие системы управления коммуникаций с населением;

— Smart Data Management;

— Создание единой республиканской системы по контролю за архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью;

— Государственная экспертиза проектной документации строительных объектов на основе BIM-технологий;

— Создание цифровой платформы для привлечения инвестиций в госпроекты.

Напомним, по поручению министра созданы группы по 12 направлениям для внесения предложений в ГП «Цифровой Казахстан». В рабочую группу по GovTech входит 62 участника. Ее возглавляют Аблайхан Оспанов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, и Байжан Канафин, генеральный директор ТОО «Documentolog».