В Казахстане запустят проект Smart Bridge

АО НИТ намерен упростить интеграцию между информационными системами госорганов и частным сектором.

Об этом сообщил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности АО «НИТ» за 2018 год и планах на 2019 год. Целью проекта Smart Bridge является создание единой платформы для всех разрозненных информационных систем и баз данных государственных органов, обеспечивающей взаимодействие, обмен и контроль целостности данных, как для внутренних, так и для внешних систем. Ожидается, что это также упростит организационные процедуры по интеграции, взаимодействию ГО с бизнесом и развитие конкурентной среды, передает СЦК.

«В этом году мы планируем реализовать проект Smart Bridge. Данный проект это — упрощенный процесс интеграции между информационными системами госорганов и частным сектором, а также системно-техническое сопровождение информационных систем госорганов на базе Back-платформы. Эффектами внедрения проекта послужат следующие показатели: сокращение сроков интеграции в рамках МВК с трех месяцев до одного, сокращение количества техно-рабочей документации, и, соответственно, сокращение времени на согласование и утверждение. Платформа даст возможность получать информацию о сервисах в режиме онлайн посредством портала «Витрины сервисов», — рассказал А. Турысов.