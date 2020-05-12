Проводить совещания и заседания дистанционно предложил Президент

Удаленный формат работы показал востребованность и адекватность применения современных технологий при принятии важных решений, считает он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил проводить совещания и заседания дистанционно, передает Today.kz.

«Важнейшим направлением Стратегического плана страны станут преобразования системы государственного управления. Новые подходы будут внедряться, в том числе, и в соответствии с постпандемическим переосмыслением обстановки. Успешно реализованный удаленный формат работы показал востребованность и адекватность применения современных технологий при принятии важных государственных решений. Предлагаю в качестве устоявшегося новшества максимально проводить совещания и заседания правительства, министерств, акиматов в дистанционном формате. Следует исключить ненужные процедуры, согласования, совещания, пустую трату времени и средств. Эта практика изжила себя. Решения нужно принимать быстро, и, самое главное, выполнять их. Важно сохранить определенный заряд инициативности, принятия ответственности на себя и в поствирусный период. Нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в ответ на изменение обстановки», — сказал глава государства в ходе прошедшего заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.

Он отметил, что также продолжится реформа государственных институтов развития.

«В рамках реализации моего Послания народу реформирование их структуры, уточнение целей и задач, наконец, началось. Предстоит до конца решить вопросы дублирования ряда функций, вопросы дальнейшей приватизации, доступа отечественных предпринимателей к закупкам квазигоссектора. Следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений, а язык eGov сделать простым и понятным для населения. Общение между бизнесом и государством полностью перейдет в цифровой формат и станет бесконтактным. Для этого будет завершена оцифровка всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки. Важно придать новый импульс всем процессам цифровизации экономики и общества», — добавил Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, Казахстану также необходимы коренные преобразования, направленные на повышение качества системы охраны здоровья.

«Текущий кризис показал всему миру, насколько важны вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной защиты. Нам необходимы коренные преобразования, направленные на повышение качества системы охраны здоровья, полноценное технологическое переоборудование медучреждений, повышение компетенций медицинского персонала. Требуется адаптация системы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации любого характера. Должны быть выработаны подходы для инфекционного контроля населения, внедрения телемедицины и удаленной диагностики. Предстоит кардинально усилить национальную санитарно-эпидемиологическую службу. По всей видимости, COVID-19 и подобные ему вирусы не являются одноразовым явлением. Поэтому нам следует быть постоянно готовыми не только с практической, но и с научной точки зрения», — сказал он.

Он поручил правительству сформировать Совет по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и экспертов.

«Образование следует сделать гораздо более гибким, следует разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны. Необходимо форсированно внедрять современные дистанционные технологии. Предстоит пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными. Подготовка самих педагогов должна осуществляться с учетом новых требований», — заключил Президент.