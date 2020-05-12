Разработать методики удаленного обучения в школах и вузах поручил Токаев

Президент Казахстана завил о необходимости ускоренного внедрения современных дистанционных технологий.

Пересмотреть содержание образовательных программ и использовать дистанционные технологии поручил президент Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, передает Sputnik.

«Образование следует сделать гораздо более гибким, следует разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны», — сказал Токаев.

Он подчеркнул необходимость форсированного внедрения современных дистанционных технологий.

«Предстоит пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными. Подготовка самих педагогов должна осуществляться с учетом новых требований», — указал президент.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса казахстанские школьники оканчивают четвертую четверть в дистанционном формате. Студенты также временно перешли на дистанционное обучение. Вместе с тем, как отметил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, пандемия COVID-19 позволила переосмыслить вопрос дистанционного обучения.

Он рассказал, что казахстанские школьники и студенты закончат учебный год в дистанционном формате, а правительство намерено работать и дальше по вопросу дистанционного обучения.

«Дистанционное обучение сохранится до конца учебного года. Это касается и средней школы, и колледжей, и высших учебных заведений. Учащиеся будут продолжать обучение в дистанционном формате. Коронавирус дал осмысление такого вопроса, как дистанционное обучение. В этом направлении уже ведется большая работа министерствами цифрового развития, здравоохранения и образования и науки», — сказал Ералы Тугжанов на брифинге.