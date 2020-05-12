Алматинские ЦОНы будут работать в новом формате

Они перестанут оказывать электронные услуги и выдавать ЭЦП.

Для того, чтобы исключить скопление граждан в Центрах обслуживания населения, снизить опасность заражения и сэкономить время людей, ЦОНы будут работать в новом формате. Изменения касаются как видов государственных услуг, оказываемых в ЦОНах, так и самого формата их предоставления. Теперь в ЦОНах казахстанцы смогут получить только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате (например, замена удостоверения личности, паспорта, назначение пенсионных выплат), а также результаты услуг, заранее оформленных на портале eGov, передает Zakon.kz.

Посещение ЦОНа будет возможно только при условии предварительного бронирования очереди по номеру 1414 или через специальный сервис на eGov. Выдача ЭЦП будет осуществляться только через eGov.

Для граждан, не имеющих возможности получения электронных государственных услуг из дома, организованы два цифровых ЦОНа на 48 рабочих места без операторов, где услугополучателям будут предоставлены оргтехника и доступ на портал на бесплатной основе.

«Мы призываем всех получать государственные услуги в электронном формате. Все, что можно оформить на портале, пожалуйста, оформите онлайн-способом. Для быстрого и комфортного самостоятельного получения онлайн-услуг граждане могут обратиться по номеру 1414, где их проконсультируют наши операторы, — заявил директор филиала НАО ГК „Правительства для граждан“ по Алматы Данияр Кирикбаев. — Без предварительной записи услуги в ЦОНах оказываться не будут. Все это для того, чтобы исключить скопление граждан в Центрах обслуживания населения, снизить опасность заражения и сэкономить время людей».