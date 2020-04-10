Министр цифрового развития ответил на критику о слабом интернете в Казахстане

Проблемы на платформе Zoom стали причиной провала онлайн-обучения школьников в Казахстане, считает Жумагалиев.

Не слабый интернет, а проблемы в системе Zoom стали причиной провала онлайн-обучения школьников в Казахстане, считает министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев. Напомним — 6 апреля в Казахстане четвертая четверть должна была стартовать в формате онлайн-обучения, однако после пробных подключений к системе глава Минобразования Асхат Аймагамбетов заявил, что отечественный интернет не приспособлен к онлайн-стримингам, передает Sputnik.

По мнению Аскара Жумагалиева, во всем виновен не слабый казахстанский интернет, а система Zoom, через которую пытались вести онлайн-уроки.

«Система Zoom — неспециализированная программа для обучения. Что произошло 1 апреля? Сервис Zoom не выдержал такого большого количества запросов. При этом наши каналы связи были задействованы на 80%. Мы эту нагрузку могли выдержать», — заявил Аскар Жумагалиев.

Он также отметил, что аналогичные стресс-тесты, которые проводились в США, Великобритании тоже были неудачными. Поэтому от онлайн-обучения отказались не только в Казахстане, но и ряде других стран. Министр признал, что в Сети возможны краткосрочные сбои, но в целом система позволяет работать всем казахстанцам.

Также Аскар Жумагалиев ответил на критику казахстанцев касательно системы Kundelik. По его информации, сейчас в системе присутствуют более двух миллионов человек. Это трафик, который генерируют школьники и родители. При этом возможные неудобства в работе с Kundelik министр цифрового развития связывает не с техническими сбоями, а недостаточными навыками самих казахстанцев.

«Из-за отсутствия навыков люди не знают, какую кнопочку нажать, не понимают. В этой связи есть дискомфорт. Но привычка дело быстрое, через неделю все научатся пользоваться системой и привыкнут», — ответил Аскар Жумагалиев.