Также для них организуют дополнительные видеоуроки на отечественных телеканалах.

С 6 апреля казахстанские школьники будут учиться дистанционно. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает Zakon.kz.

«С 6 апреля школы Казахстана перейдут на дистанционное обучение. Сейчас Министерство образования разрабатывает механизмы его осуществления. В скором времени родители получат всю необходимую информацию», — сообщил глава МИОР.

По его словам, дополнительные видеоуроки для школьников будут запущены на телеканалах «Балапан» и «Ел арна». Как уточнил Даурен Абаев, это не основная, а дополнительная мера. Уроки подготовит министерство образования и науки. Подробнее о том, как проходит процесс цифровизации в системе образования РК, читайте в нашем материале.