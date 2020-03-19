ТВ-канал с уроками запустят для школьников РК

В связи с объявлением режима ЧП из-за коронавируса Казахстан переходит на дистанционное обучение детей, подростков и молодежи.

Как заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, с 16 марта студенты вузов и колледжей переходят на обучение на основе дистанционных образовательных технологий в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочим учебным планом, программами и расписанием занятий. Кроме того, преподаватели колледжей и вузов, которые могут работать дистанционно, также должны выполнять свои трудовые обязанности в удаленном режиме.

Для организации учебного процесса всем педагогам и студентам будет предоставлен доступ к электронным платформам. В качестве инструмента планируется применять видеоуроки, самостоятельную и онлайн-работу, онлайн-курсы и т. д.

«В нашем распоряжении несколько прекрасных систем: „Bilimland“, „Google Classroom“, „MOODLE“, „Univer“, „Platonus“, „Canvas“, „Daryn.online“ и др. Также открыла доступ к своим курсам платформа „Coursera“, сервис „ZOOM“ предоставил бесплатный доступ для проведения занятий. Напомню, что для вузов использование таких технологий не является новостью. После принятия приказа МОН РК часть вузов сразу же перешла на онлайн-формат обучения, так как ранее они уже использовали специальные технологии», — пояснил министр.

Для школьников после завершения весенних каникул при необходимости тоже будут созданы условия для продолжения обучения с использованием дистанционных технологий. Большую озабоченность министр высказал относительно ТиПО, однако он упомянул некоторый опыт, который имеется у многих колледжей по работе с соответствующими системами. Министр выразил надежду, что и остальные активно подключатся. Сейчас проводится работа по наполнению контентом, загрузкой УМК, тестов, ЦОРов и т. д.

«Отмечу, что в течение полутора месяцев работает группа, которая проводит работу по подготовке организаций среднего образования к возможному использованию дистанционных технологий. Сейчас идет заполнение необходимым контентом информационной системы, обучаются педагоги, мы тестируем сервисы, технологи и т. д. Организационные работы должны завершиться до 5 апреля. У нас есть несколько хороших платформ и вариантов, по которым сейчас полным ходом идет работа», — добавил Асхат Аймагамбетов.

Подробнее о цифровизации в сегменте образования Profit.kz рассказал Рустем Бигари, вице-министр образования и науки РК. В казахстанской системе образования технологии дистанционного обучения активно реализуются в рамках программы «Цифровой Казахстан». Так, например, более чем в 6 744 школах внедрены электронные журналы и дневники (охват составляет более 3 млн школьников). Ученикам и учителям уже доступны расписание и уроки онлайн, формирование учебного материала, управление домашними заданиями и обмен комментариями к ним, проведение тестов в электронном виде, хранение файлов класса, библиотека и медиатека готовых учебных материалов, ссылки на видео-материалы.

В 77% колледжах процесс обучения тоже уже автоматизирован. В самое ближайшее время в цифровой формат будут переведены оставшиеся 23%. То есть, речь идет о полном переходе на дистанционное обучение.

«Вузы готовы полностью к дистанционному обучению. Мы ежедневно проводим сверку того, как казахстанские учебные заведения переходят на дистанционные образовательные технологии. Есть, конечно, проблемы. Например, не каждая семья может себе позволить компьютер или подключение к интернету. Для этого мы планируем запустить ТВ-канал, по которому каждый день будут вещать уроки по предметам. А домашние задания ученики смогут отправлять учителям по почте», — рассказал Рустем Бигари.

По его словам, вопрос реализации такого подхода сейчас в проработке, создание канала обсуждается с партнерами и операторами. Кроме того, вице-министр призвал отечественных ритейлеров рассмотреть возможности для предоставления компьютеров школьникам, например — в рассрочку на длительный срок. И уже есть некоторые отзывы, бизнес обращается и обсуждает свои возможности. Казахстанские операторы сотовой связи уже предоставляют безлимитный трафик к сервису Kundelik.kz. Так, трафик пользователей тарифа «Jańa» для абонентов Activ не тарифицируется; Beeline в прошлом году ввел специальный тарифный план для учителей «КЛАССный», а для всех абонентов Beeline установил безлимитный трафик на Kundelik.

А ИТ-шников и всех, кто владеет компьютерными навыками, вице-министр призывает поспособствовать распространению навыков работы с ПК среди населения, особенно — людей старшего поколения.

«Много людей старшего поколения не владеют компьютерными навыками. Не хватает видео-контента о том, как работать на компьютере, с офисными приложениями. Если есть время, записывайте обучалки, особенно буду рад контенту на казахском языке», — написал Рустем Бигари на своей странице в Facebook.

Он напомнил о тех образовательных ресурсах, которые сегодня доступны казахстанцам:

— Coursera, проект в сфере массового онлайн-образования. Компания обратилась в Министерство образования и предложила открыть бесплатный доступ к своей базе.

— Академия Хана, некоммерческая образовательная организация, также открывшая свои ресурсы бесплатно для школьников.

— Библиотека имени Оралхана Бокея перешла на онлайн-обслуживание (электронные варианты книг, библиографическое обслуживание и т. д.).

Для школьников:

— Bilim media Group. База с образовательным контентом, более 40 тысяч материалов, которые сейчас бесплатны.

— Daryn Online. Еще один образовательный ресурс, обнуливший свои тарифы.

— Платформа Opiq. Интерактивный ресурс, который содержит школьные учебники. Пока в списке в основном «Алматыкитап», но в Минобразования призывают и другие издательства подключиться к этому проекту.

— Виртуальный тренажер подготовки к ЕНТ iTest

— Образовательной портал для школьников и студентов 100ballov.kz

— Академия STEM

— Платформа для изучения STEM

— Программа начальной школы iMektep

Для колледжей

— Atameken Academy

Для вузов

— Moodle, система управления курсами иобучением, виртуальная обучающая среда. Казахстанские вузы пользуются этим ресурсом и делятся своим контентом.

— Республиканская межвузовская электронная библиотека

— Ресурс Qazaqstan Tarihy

— «Вся элементарная математика»

— Проект Blended learning.