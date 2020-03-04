В Бишкеке заработала система электронного билетирования Тулпар

Теперь в автобусах и троллейбусах оплату за проезд принимают только посредством карт.

В Бишкеке в запущена система электронного билетирования «Тулпар». Теперь в автобусах и троллейбусах столицы оплату за проезд принимают только через карты. Как отмечают авторы проекта, это удобное и современное электронное средство безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. В дальнейшем картой можно будет оплатить другие городские услуги (парковка, аренда велосипедов, билеты в музеи, театры и т. д.).

Стоимость карты составляет 50 сомов (с балансом 8 сомов для оплаты одной поездки). Кроме того, предусмотрено два вида персонифицированных карт — для школьников и для льготных категорий граждан. Пополнить баланс карты можно любым удобным способом: в почтовых отделениях, в терминалах платежных систем, в терминалах мобильного оператора O! , в приложениях ЭЛСОМ, О! Деньги, Balance.KG, MegaPay, MBankOnline, Элкарт Мобайл.

Узнать баланс на карте можно через личный кабинет, мобильное приложение или позвонив в сервис-центр компании-оператора (последнее возможно в том случае, если карта привязана к личному кабинету владельца). В настоящее оплачивать поездки на пригородных автобусах картой «Тулпар» нельзя, однако данный вопрос на стадии разработки.