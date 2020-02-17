Итоги 2019: платежные карты в Казахстане

2019 год в очередной раз порадовал статистикой — платежные карты «полетели в космос».

Несколько слов о том, как развивались события на фронте платежных карт в ретроспективе. Ранее в этом обзоре мы зафиксировали триллион тенге по безналичным операциям по платежным картам, эмитированным в Казахстане. За девять месяцев текущего года появился еще один триллион в копилке платежных карт — впервые объем операций по платежным картам в интернете, эмитированным в Казахстане, превысил этот самый триллион. В общем, дела для пластика в Казахстане складываются наилучшим образом. Прежде чем мы продолжим, немного официальной статистики.

Как сообщает Национальный банк Республики Казахстан, на 1 января 2020 года эмитирование платежных карт фактически осуществляли 22 банка и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card от Народного банка, карта Ситибанка Казахстан и Система платежных карт Kaspi.kz. Кстати, спустя довольно длительный период времени, когда доля локальных карт имела тенденцию к снижению, ситуация кардинально изменилась — по состоянию на 1 октября 2019-го доля таких карт возросла до 14%, а по итогам 2019-го — до 18,5%.

На 1 января 2020 года в обращении находится 32 млн платежных карт (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2019 года — рост на 37%). Наиболее распространенными являются дебетные карты, их доля составляет 79,4%, доля кредитных карточек — 16,7%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 2,2% и 1,7%, соответственно. Доля кредитных карт постепенно растет — в итогах 2017 года мы отмечали, что таковых 16%.

Основная доля безналичных операций на территории Казахстана совершена посредством POS-терминалов (45,7% и 26% от общего количества и объема безналичных платежей) и интернет/мобильного банкинга (53,7% и 72,6% соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (93,5% и 86,5% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Для справки: ранее мы неоднократно анализировали динамику в сегменте платежных карт. «Карточные» итоги 2017-го можно найти по этой ссылке, итоги 2018 года — по этой.

Итак, пора провалиться в статистику глубже.

Количество операций в интернете + мобильный телефон

Тенденции, замеченные несколько лет назад, не собираются менять свою силу, — напротив, как кажется, ускоряются. Достаточно сказать, что с начала года этот показатель увеличился более чем в 4 раза — с 23,2 до 96,2 млн. Подробности на графике ниже.

Объем операций в интернете + мобильный телефон

В сентябре текущего года объем операций в интернете + мобильный телефон поставил новый рекорд, преодолев триллион тенге. К аналогичному периоду 2017 года рост составил 8,4 раза. По итогам декабря показатель с легкостью преодолел 1,5 трлн тенге. В целом, с начала года показатель вырос без малого в 4,5 раза.

Средний чек в интернете + мобильный телефон

Средний чек на этом фоне стагнирует. Как мы замечали ранее, это довольно интересное явление, которое говорит о том, что основной рост, который мы рассмотрели в предыдущих параметрах, имеет количественный, а не качественный характер. Кроме того, на то, что этот показатель стагнирует, оказывает влияние и изменения в подходах к статистике — в 2019 году Нацбанк внес незначительные изменения в методологию измерения. Речь о разделе «Использование на территории РК платежных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, в разрезе среды проведения операции», где регулятор добавляет к интернету в той же строке мобильный телефон. Понятно, что транзакции с мобильного телефона небольшие, и они сильно «разводняют» средний чек.

Объем безналичных операций по картам

В июне 2019-го этот показатель впервые превысил триллион тенге. К концу года он немного не дотянул до 2 трлн тенге. Интересно, что по состоянию на январь–сентябрь 2019-го, на безналичные транзакции приходился 41,6% от всех транзакций по платежным картам. А по итогам года — уже 45,5%. К слову, на операции в интернете за тот же период приходится 33% (по итогам трех кварталов ушедшего года — 28,4%, то есть, доля возросла на 4,6%).

Объем операций по выдаче наличных

С начала года этот показатель вырос почти на 350 млрд тенге. Это не много, учитывая темпы роста, связанные с безналичными транзакциями. По итогам ушедшего года на долю операций по выдаче наличных пришлось 54,5% от всех операций по картам. Еще по итогам первых девяти месяцев 2019 года этот показатель был на отметке 58,4%.

Средний чек операции по выдаче наличных

Здесь ситуация находится в довольно узком диапазоне — судите сами, начали год на отметке 45743 тенге, а закончили на отметке 48312 тенге.

Послесловие

Статистика платежных карт демонстрирует два интересных тренда. Первый — дальнейшее наступление cashless (e-commerce во всем разнообразии, а также дальнейшее проникновение пластика в структуру платежей в ритейле). Опосредованно за это «голосует» и рост безналичных платежей в части дистанционных услуг. Хотя здесь пластик, скорее, в принципе формирует этот сектор (речь не идет о трансформации).

Второе — говоря о динамике в разрезе платежных карт, заметно, что она основывается пока на количественных параметрах — то есть, за счет роста количества небольших платежей. Качественный же показатель (средний чек) — не растет. То, что этот показатель находится в довольно узком диапазоне, показывает и то, что ситуация с доходами граждан принципиально не меняется уже несколько лет.