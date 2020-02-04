Более 3 млрд тенге позволила сэкономить цифровизация социально-трудовой сферы

Важную роль в этом процессе играет перевод государственных услуг в электронный и проактивный форматы.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о реализации цифровых проектов и переводе государственных услуг в электронный и проактивный форматы, за счет чего было сэкономило 3,03 млрд тенге бюджетных средств. Отмечается, что при подсчете суммы учитывались такие проекты, как «Электронная биржа труда» и «Единая система учета трудовых договоров», а также госуслуги, переводимые в электронный формат.

Электронная биржа труда за два года принесла экономию в размере 1,6 млрд тенге за счет исключения затрат работодателей и соискателей. Например, сейчас работодателям не нужно физически приезжать в центры занятости населения, чтобы сдать кипу бумаг с вакансиями, ЦЗН теперь не нужно иметь в штате несколько человек, которые вводили раньше все эти данные вручную.

Единая система учета электронных трудовых договоров позволяет не распечатывать договор, а хранит его в базе. Раньше на подписание и печать договоров работодателям нужно было тратить деньги, отводить отдельное место для их хранения. За полтора года с момента запуска пилотного проекта МТСЗН РК суммарно сэкономило 430 млн тенге.

В ведомстве подчеркивают, что в цифровизации социально-трудовой сферы важную роль играет перевод государственных услуг в электронный и проактивный форматы. Основную часть экономии составляет отсутствие необходимости распечатки всех документов на бумаге. Это связано с тем, что ряд услуг социально-трудовой сферы можно получить через SMS, на портале eGov или в Telegram-боте EgovKzBot 2.0. За счет этого сумма экономии от оказания услуг составила почти один млрд тенге.

«Как вы видите, цифровизация не только облегчает жизнь граждан, что важнее всего. Она также делает процессы прозрачными, косвенно позволяет экономить бюджетные средства. Только в 2019 году экономический эффект достиг 2,154 млрд тенге», — отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Напомним, цифровизация социально-трудовой сферы началась в 2018 году. В ее рамках реализуются такие крупные проекты, как «Электронная биржа труда», «Единая система учета электронных трудовых договоров», «Социальная карта семьи» и другие.