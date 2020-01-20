Сборная РК выступит на мировом турнире по киберфутболу

Киберспортивный турнир пройдет во время чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020.

Ночью 16 января прошла жеребьевка турнира от UEFA — eEURO-2020 по дисциплине Pro Evolution Soccer 2020. По ее итогам сборная Казахстана попала в группу С со сборными Швейцарии, Северной Македонии, Молдавии, Боснии и Герцеговины. Также стали известны все группы участников. Группа А, по мнению профессиональных аналитиков и комментаторов, является «группой смерти». В ней встретятся игроки из Англии, Сербии, Албании, Испании и Латвии, передает Pinger.kz.

Групповая стадия кибертурнира пройдет в течение трех месяцев — с марта по май. По результатам онлайн-квалификации сборные, занявшие первые места в группе, попадают в финал. Сборные, занявшие вторые места, будут разделены на еще две группы и снова сыграют по два матча друг с другом. Первые три места из каждой группы получат шанс отправиться в финал. Итого 16 команд сразятся на LAN-финале в Лондоне в период проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2020. 16 финалистов будут поделены на четыре группы по четыре сборных. Игры пройдут в формате Dual tournament — от результатов каждой игры будет зависеть выход из группы. Топ-2 сборных из каждой группы перейдут в четвертьфинал.

Победители станут известны после двух побед, причем первый матч пройдет в формате 1vs1, второй матч — 2vs2, третий матч (при равном счете) также пройдет в формате 1vs1. Финалист и чемпион турнира eEURO-2020 будет назван после матчей до трех побед. В первой игре финалисты сразятся в формате 2vs2, во второй игре — 1vs1, в третьей игре — 2vs2, в четвертой — 1vs1 и в последней игре — 2vs2.

Сборная Казахстана на eEURO-2020 была определена путем проведения национальной квалификации. По ее итогам в сборную вошли игроки Каныш Abdulkin Абыкенов и Кабир Kake084 Добай. Дата первой игры сборной Казахстана станет известна позднее.

По мнению Каныша Абыкенова группа С — более-менее равная. Однако нужно одинаково настроиться на каждого соперника: «В других группах есть очень сильные соперники. В „группе смерти“ есть Сербия, Испания и Англия. Кроме того, играют сборные Франции, Италии. Очень сильные игроки из России и Украины. Поэтому нам желательно выйти из группы на первом месте, так как во втором этапе будет очень сложно».