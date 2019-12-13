Визит А. Мамина в Сан-Франциско: стартапы, венчурный капитал и цифровые технологии

Премьер-министр РК в рамках рабочего визита в США провел встречи с руководством ведущих мировых компаний в области инновационного и цифрового развития, венчурного финансирования и энергетики.

В частности, глава правительства встретился с руководством «Центра четвертой промышленной революции» Всемирного экономического форума и обсудил с управляющим директором ВЭФ Р. Самансом перспективные направления сотрудничества в сфере регулирования инновационных технологий, передает Pm.kz.

По итогам встречи между «Центром четвертой промышленной революции» и Международным финансовым центром «Астана» подписан документ о стратегическом партнерстве в развитии Интернета вещей, что стало первым шагом к открытию в 2020 году в Казахстане Аффилированного Центра ВЭФ по четвертой промышленной революции. Подобные учреждения функционируют в Израиле, Индии, Китае, ОАЭ, Колумбии, ЮАР, США и Японии, содействуя обеспечению системной государственной поддержки развития новейших технологий и инновационных проектов.

Премьер-министр также провел переговоры с главой венчурного фонда «500 Startups» К. Цай, по итогам которых подписано соглашение о присоединении казахстанского национального института развития — АО «QazTechVentures» — к V Глобальному фонду «500 Startups». Документ предусматривает создание совместного тематического венчурного фонда в РК. Проект придаст импульс развитию венчурного финансирования и инновационного предпринимательства, обеспечив стартап-компании венчурным капиталом.

По итогам переговоров А. Мамина с финансовым директором инвестиционной группы «Bright Sphere Investment Group» (BSIG) С. Раной между Казахстанским фондом прямых инвестиций (KIDF) и BSIG подписан меморандум о сотрудничестве в создании в 2020 г. совместного фонда для финансирования инфраструктурных проектов на территории Казахстана. Вопросы развития инновационной экосистемы, венчурного капитала и стартап-проектов в Казахстане рассмотрены в ходе беседы А. Мамина с руководством компании «Plug and Play», офис которой планируется открыть на площадке «Astana Hub».

Глава правительства на переговорах с главным исполнительным директором компании «C3.ai» Т. Сибелем обсудил вопросы сотрудничества в использовании искусственного интеллекта в нефтегазовом и других секторах РК.

Во время встречи с вице-президентом транснациональной корпорации «Cisco» Г. Дидрихом рассмотрена реализация обновленной стратегии сотрудничества в области информационных технологий и достижения целей, закрепленных в государственной программе «Цифровой Казахстан».

В ходе встречи с главным исполнительным директором «One Web» А. Штекелем рассмотрены перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в т. ч. удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи. По итогам переговоров управляющий МФЦА К. Келимбетов и глава «One Web» А. Штекель подписали документ по дальнейшему продвижению проекта.

А. Мамин провел встречу с основателем школы компьютерного программирования «42» и образовательной компании в сфере IT — «Qwasar» — К. Ямгнане, с которым обсуждались перспективы сотрудничества в подготовке специалистов для цифровой экономики Казахстана. Кроме того, премьер-министр посетил офис и завод компании «Tesla», где в рамках встреч с руководством компании рассмотрел вопросы расширения в Казахстане сети заправочных станций и открытия сервис-центров для электромобилей.