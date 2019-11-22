Система «Единый кинобилет» появится в 2020 году в Казахстане

Планируется собирать данные о проданных билетах в кинотеатрах, чтобы сделать сборы от кинопроката более прозрачными.

В 2020 году в Казахстане заработает автоматизированная информационная система «Единый кинобилет». Об этом сообщила продюсер, глава Центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова во время круглого стола «Сотрудничество России и Казахстана в области кинопроизводства и кинопроката», который состоялся в посольстве Казахстана в России, передает Sputnik.

«Данные о любом кинобилете, купленном на территории Казахстана, сразу будут поступать в общий информационный центр, где увидят, что это за фильм, сеанс, в какой день он прошел. Затем отобразится полная картина, сколько людей посмотрели этот фильм. Это позволит увидеть движение всех финансовых средств при кинопрокате», — пояснила Гульнара Сарсенова.

Она добавила, что система даст полное, правильное, неискаженное видение кинопроката всех фильмов в Казахстане. Сарсенова привела в пример опыт России, где подобная система уже существует, и представители киноиндустрии видят «хорошую аналитику по производству и прокату своих фильмов и всей аудиовизуальной продукции».

«Кино — это и бизнес тоже. И без прозрачности, правильной аналитики и статистики невозможно сделать хороший бизнес, привлечь инвесторов, потому что инвестор, как и любой другой уважающий себя бизнесмен, должен видеть полную и корректную картину всего проката», — подчеркнула глава Центра поддержки национального кино.