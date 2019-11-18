Сайт для покупки и продажи мусора появился в Казахстане

На бирже можно разместить объявление, чтобы продать мусор компаниям-переработчикам.

Биржа отходов KazWaste Exchange работает по принципу сайтов для бесплатного размещения объявлений от физических и юридических лиц. В 2020 году ожидается запуск мобильного приложения для биржи, передает Елорда Инфо.

Чтобы разместить свое объявление об имеющихся отходах, достаточно зарегистрироваться на сайте, указать объем отходов, цену, регион и загрузить фотографию. Объявление появится в разделе «Горячие объявления» на главной странице. На сайте биржи объявления разделены по видам отходов (бумага, картон, пластик и т. д.). На ресурсе уже зарегистрированы компании-переработчики, которые готовы купить вторичное сырье. В каждом объявлении указаны контактные телефоны, по которым покупатель и продавец смогут связаться друг с другом.

На бирже уже появились первые объявления. Так, например, за килограмм лома из электронных плат покупатели предлагают от 250 до 4000 тенге, нерабочую технику покупают по цене от 20 тенге за килограмм.

С 1 января 2019 года на казахстанских полигонах запрещено захоронение пластмассы, макулатуры, картона, бумажных отходов и стекла. До того, как попасть на полигон, любой мусор должен быть отсортирован. В 2018 году в Казахстане переработали чуть больше 11% твердых бытовых отходов. По прогнозам Минэнерго РК, этот показатель должен достичь 40% к 2030 году, 50% — к 2050-му. При этом, недавнее исследование показало, что только 17% алматинцев сортируют мусор. Благодаря открытию биржи отходов продажа мусора станет доступной и удобной каждому. Это позволит изменить отношение казахстанцев к сортировке и увеличить долю переработки отходов.