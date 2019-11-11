Номинация «Путешествие в 1 клик» призвана выявить лучшую онлайн-платформу для планирования путешествий.

Российская транспортная компания «Аэроэкспресс» выступит партнером IX ежегодной Премии «Время инноваций», вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Номинация «Путешествие в 1 клик», учрежденная компанией «Аэроэкспресс», призвана выявить лучшую онлайн-платформу для планирования путешествий.

Победитель среди компаний, подавших заявки на участие в номинации, будет определяться по следующим критериям:

— Инновационный подход к развитию цифровых каналов

— Наличие возможности оплаты дополнительных сервисов бонусами программы лояльности

— Наличие партнерских программ с финансовыми организациями

— Персонализированное предложение для корпоративных клиентов

«Для нас давно стало привычным, что бронировать отель и авиабилеты мы можем онлайн. Но помимо этого, путешествие состоит еще из множества деталей, которые требуют заблаговременного планирования: трансфер в аэропорт, страховка, экскурсии и многое другое. Возможность приобрести сразу несколько сервисов в рамках одной онлайн-платформы — это отличный способ не только сэкономить время, но и не забыть ничего важного в предстоящей поездке. Поэтому мы решили выделить самую удобную цифровую площадку для планирования путешествий, с наиболее полным комплексным предложением для клиентов», — прокомментировала решение об учреждении специальной номинации заместитель генерального директора компании «Аэроэкспресс» Яна Шеметова.

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года с целью выявления и поощрения лучших инновационных продуктов и проектов, тиражирования положительного опыта и стимулирования компаний к поиску новых прогрессивных решений. В числе членов экспертного совета премии — представители крупного бизнеса, профессиональных и общественных объединений, органов государственной власти.

Заявки на участие в номинации «Путешествие в 1 клик» принимаются до 29 ноября 2019 года. Официальный сайт премии и форума «Время инноваций».