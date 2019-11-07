В Узбекистане за беспилотники будут сажать

4 ноября вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за незаконное использование дронов.

Лишение свободы до 3 лет предусмотрено за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, а также комплектующих и запасных частей к ним. В случае рецидива нарушителям грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. А при наличии человеческих жертв, катастроф и других тяжких последствий установлено наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет, передает «Курсив».

Ранее за нарушения в использовании беспилотников назначался штраф до 55,75 млн сумов (5,8 тыс. долларов), а лишение свободы полагалось только в случае, если есть человеческие жертвы, катастрофы и т. д. Напомним, что с 2015 года в РУз существует законодательный запрет на ввоз, реализацию и использование всех видов беспилотников, будь то гражданские, разведывательные и прочие.

В порядке исключения в страну можно временно ввозить и использовать дроны для съемки фото и видео о туристическом потенциале Узбекистана. Также эксплуатация допустима для выполнения ведомственных задач на основании разрешения правительства.

Отметим, Узбекистан не первая страна, ограничивающая применение беспилотников. В Казахстане дрон нужно предварительно поставить на учет, а его полеты должны быть согласованы с органами контроля воздушного движения, службой госохраны или нацбезопасности. В России с этого года также введены правила регистрации дронов от 0,25 кг. За нарушение физлицу грозит штраф до 50 тыс. руб. (790 долларов), а юрлицу — до 300 тыс. руб. (4,8 тыс. долларов).