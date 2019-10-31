Данные 1,3 млн банковских карт утекли в сеть

Они выставлены на продажу на Joker’s Stash.

Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker’s Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам. Это не только одна из самых больших баз данных, выгруженных на черный рынок, но, возможно, одна из самых дорогих. Информация о каждой карте в наборе оценивается в 100 долларов, то есть общая стоимость базы данных составляет примерно 130 миллионов долларов.

Как пояснили представители Group-IB, дамп был опубликован под названием «INDIA-MIX-NEW-01» и продается с 28 октября 2019 года. База содержит копии магнитных полос кредитных и дебетовых карт. По данным компании, более 98% записей в базе принадлежат индийским банкам, а еще 1% — колумбийским. Более 18% данных в базе данных связаны с одним неназванным индийским банком.

«Судя по всему, информация о большинстве карт была похищена либо при помощи скиммеров, установленных в банкоматах, либо через малварь для PoS-терминалов. Большие утечки платежных данных случались и раньше. Однако базы данных обычно загружаются в несколько меньших частей и в разное время. Это действительно самая большая карточная база данных, инкапсулированная в один файл, когда-либо загруженный на подпольных рынках. Что интересно в этом конкретном случае, так это то, что база данных, поступившая в продажу, ранее не рекламировалась ни в новостях, ни в карточном магазине, ни даже на форумах в Даркнете. Карты из этого региона очень редки на подпольных рынках. За последние 12 месяцев это единственная большая распродажа карточных свалок, связанных с индийскими банками», — пояснил Илья Сачков, глава и основатель Group-IB.