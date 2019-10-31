Сенат запустил мобильное приложение

Оно доступно на платформах iOS и Android.

Официальный сайт Сената Парламента РК сообщает о запуске мобильного приложения, благодаря которому казахстанцы смогут следить за мероприятиями Сената, читать стенограммы заседаний и узнавать о законопроектах.

«Рады сообщить о запуске мобильного приложения Senate на платформах Android и iOS. Мы создали его для вашего удобства и простоты общения с нами. Это приложение для тех, кто ценит свое время и хочет быть в курсе событий в Сенате Парламента Республики Казахстан. Также есть возможность следить за мероприятиями Сената, читать стенограммы заседаний, узнавать о законопроектах, которые поступили в палату, получать информацию о запросах депутатов в государственные органы. Запуск считается тестовым. Но это временно. Присоединяйтесь!», — говорится в сообщении.

Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно зайти в AppStore или в Google Play, ввести в поиске Senate и скачать приложение. Сервис обещают совершенствовать.