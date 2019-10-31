Поликлиники Бишкека стали электронными

Медицинские амбулаторные карты будут содержать всю информацию о визитах и заболеваниях пациентов, что облегчит работу врачей.

Все центры семейной медицины в Бишкеке переведены на электронную форму работы. Об этом рассказал директор Центра электронного здравоохранения Минздрава КР Бахтияр Станбеков. Он отметил, что активная работа по цифровизации поликлиник началась в этом году, передает Sputnik.

«Сегодня это все бишкекские ЦСМ, кроме трех, уже работают в электронной форме. Последние три будут введены в работу в ближайшее время, там сейчас заканчивается обучение сотрудников. Теперь каждый бишкекчанин может записаться к врачу, просто открыв сайт. Чтобы войти в электронный кабинет, достаточно ввести ПИН, который указан в паспорте, и свой номер телефона. При этом записаться можно будет и привычными способами — по телефону или через регистратуру. На сайте есть все необходимые данные», — пояснил Станбеков.

Он уточнил, что медицинские амбулаторные карты будут содержать всю информацию о визитах и заболеваниях пациентов, что облегчит работу врачей.