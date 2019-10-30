Террасофт изменил название платформы и продуктов на Creatio

Платформа и продукты компании, ранее известные под названием bpm’online, были переименованы.

Террасофт, один из ключевых игроков на глобальном рынке low-code, BPM и CRM, объявил о новом названии своих программных продуктов. 30 октября 2019 года платформа и продукты компании, ранее известные под названием bpm’online, были переименованы в Creatio!

Новое название программных продуктов — Creatio — отражает уверенность компании в том, что в будущем каждый может стать разработчиком, способным быстро автоматизировать идеи и создавать собственные решения. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации.

30 октября состоялась масштабная онлайн-презентация изменений — специально для этого события 160 сотрудников, включая CEO компании, стали скайдайверами и представили новое название прямо в небе! Видеозапись онлайн-события с кадрами захватывающего экстремального шоу уже доступна на сайте Террасофт.

«Вдохновляясь множеством блестящих разработок, которые создают наши клиенты и партнеры, мы приняли решение переименовать нашу платформу, — комментирует Катерина Костерева, СЕО Террасофт. — Хочу подчеркнуть, что команда, стратегия и продукты компании, а также готовность создавать для наших пользователей лучшие технологии low-code, BPM и CRM остаются неизменными. Новое название — Creatio — отражает наше видение мира, в котором любая бизнес-идея может быть автоматизирована за считанные минуты».

Читайте письмо CEO компании, Катерины Костеревой, чтобы узнать больше о предпосылках и деталях изменений. Смотрите видеозапись онлайн-презентации нового названия, чтобы разделить с компанией яркие эмоции обновления!