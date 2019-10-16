В Кыргызстане юридических лиц начнут регистрировать в онлайн-режиме

Ожидается, что регистрация компаний и организаций начнется на сайте Минюста, однако правила прохождения регистрации в электронной форме пока не озвучены.

Правительство Кыргызстана анонсировало пилотный проект государственной регистрации юридических лиц в онлайн-режиме. Как сообщила пресс-служба правительства, реализация проекта разделена на два этапа: «онлайн-регистрация юридических лиц» и «онлайн-регистрация, перерегистрация, регистрация, прекращение деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)». Ожидается, что на первом этапе регистрация будет проходить онлайн на сайте Министерства юстиции КР. Это сократит сроки регистрации юрлиц, уверены в кабмине, передает Sputnik.

По второму этапу пока разработан проект закона, что создаст правовую основу для регистрации, перерегистрации и прекращения деятельности юридических лиц. Одновременно с этим информационные системы «Электронная база данных юридических лиц, филиалов (представительств)» и «Онлайн-регистрация юридических лиц» подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», отметили в кабмине.