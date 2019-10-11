Нур-Султан могут включить в игру Pokemon GO

Основными критериями для прохождения отбора в игру являются безопасность в городе, а также визовый режим.

Основатели игры Pokemon GO прибыли в столицу, чтобы изучить потенциал города и, возможно, включить Нур-Султан в знаменитую игру. Об этом на своем канале в Telegram рассказала заместитель акима столицы Малика Бектурова, сообщает Елорда Инфо. Для того, чтобы попасть в популярную игру, столица должна пройти конкурс.

«Основными критериями для прохождения отбора в игру являются безопасность в городе, а также визовый режим. Стоит отметить, что на сегодняшний день Казахстаном уже установлен безвизовый режим с более чем 70 странами мира. Что касается безопасности, то столица — номер один в регионе, благодаря внедрению Smart City», — пояснила Бектурова.

По ее словам, представители Pokemon GO утверждают, что если Нур-Султан попадет в игру, он станет первым покемон-городом среди стран Центральной Азии. Встреча с основателями игры состоялась на площадке 8-го Глобального саммита UNWTO по городскому туризму.