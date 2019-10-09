На всех станциях ташкентского метро заработал Wi-Fi

Системой предусмотрено два типа доступа — платный и бесплатный.

С 7 октября на всех станциях метрополитена в Ташкенте предоставлен доступ к использованию интернета. Чтобы начать пользоваться бесплатным интернетом, необходимо пройти авторизацию по SMS перед спуском в метро. Системой предусмотрено два типа доступа — платный и бесплатный, передает Repost.uz.

Чтобы подключиться к сети бесплатного доступа необходимо выполнить следующие шаги:

— Перед спуском в метро выбрать сеть #Metrotelecom Free;

— Авторизоваться по номеру телефона;

— Посмотреть рекламный ролик;

— Получить доступ к сети интернет.

Инструкция как подключиться к сети интернет также изображена на специальных табличках, которые можно увидеть перед спуском в метро. В ближайшее время компания совместно с мобильным оператором Ucell планирует запустить проект по обеспечению связи внутри вагонов.

Напомним, что 27 марта на двух станциях метро Ташкента заработал в тестовом режиме бесплатный Wi-Fi (на внутреннем ресурсе) со скоростью 512 Кбит/с