RPA — это вовсе не про создание роботов-андроидов, а про то, как система помогает сотрудникам в рабочих процессах.

Сегодня в Нур-Султане прошел открытый митап с участием экспертов по «Роботизации автоматизированных процессов» (RPA) компании «Business & Technology Services» (BTS), входящей в состав Евразийской Группы (ERG). IT-специалисты смогли на одном языке поговорить о вызовах и трендах в отрасли. На встрече собралось более 30 специалистов в области RPA — резиденты Astana Hub, разработчики, аналитики, молодые сотрудники столичных компаний и студенты.

С презентацией компании BTS выступил начальник отдела тестирования, RPA и ALM-систем Данияр Кульманов. Он рассказал, как реализуется масштабная программа трансформации бизнеса компании.

«Мы создаем офисных роботов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов под различные функции, чтобы повысить производительность труда офисных работников и автоматизировать все рутинные процессы, передавая их искусственному интеллекту», — отметил он.

Своим видением роботизации все присутствующие смогли поделиться в ходе онлайн-опроса Mentimeter. По итогам Кульманов раскрыл тему RPA подробнее. Оказалось, RPA — это вовсе не про создание роботов-андроидов, различных дронов и ходячих машин. А про то, как эта система помогает сотрудникам компании в рабочих процессах и делает их гораздо быстрее, легче и эффективнее. При этом RPA не исключает работу самих сотрудников, а является дополнительным и надежным инструментом для них. Он также заверил, что эту программу может освоить совершенно любой человек, даже без IT-образования. Эксперт отметил, что для приобщения сотрудников к роботизации проводятся специальные тренинги по всей стране в формате «смарт-часов» — теория плюс практика.

Далее специалисты продемонстрировали реальные кейсы роботизации и поделились своими техническими «фишками». Участники узнали подробнее о системе Access control, которая существенно облегчает работу при блокировке доступа ко всем многочисленным ИС компании уволенному сотруднику. Раньше эта работа выполнялась вручную, а теперь достаточно ввести всего один раз логин работника, чтобы система могла полностью закрыть доступ. Система работает с 95%-й точностью. Также эксперты представили проект роботизации процесса выгрузки реестра приходов из SAP ERG и продемонстрировали работу корпоративных чат-ботов.

Сегодня ERG является лидером в Казахстане по роботизации в промышленности. В компании разработано порядка 70 роботов для разных направлений, которые помогают сотрудникам быстрее справляться с ежедневной рутиной и экономить время.