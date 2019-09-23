Потери бизнеса из-за утечек данных превысят 5 триллионов долларов к 2024 году

Ожидается, что число утечек вследствие действий киберпреступников увеличится почти на 70% в течение следующих пяти лет.

Стоимость утечек данных возрастет с трех трлн долларов в год до более чем пяти трлн долларов к 2024 году. В среднем, ежегодный рост составит 11%. В первую очередь, это будет обусловлено увеличением штрафов за утечки данных в связи с ужесточением регулирования, а также увеличением потерь бизнеса по мере того, как предприятия становятся все более зависимыми от цифры.

Такие выводы представлены в отчете Juniper Research «Будущее киберпреступности и безопасности: анализ угроз, оценка воздействия и стратегии смягчения последствий на 2019–2024 годы».

Киберпреступность становится все более изощренной. В докладе предполагается, что киберпреступники будут использовать ИИ для изучения поведения систем безопасности — аналогично тому, как в настоящее время вендоры по ИБ используют эту технологию для обнаружения подозрительного поведения. В исследовании также подчеркивается, что эволюция методов, основанных на искусственном интеллекте, также может сыграть определенную роль в киберпреступлениях в социальных сетях.

«Каждый бизнес должен осознавать целостный характер киберпреступности и, в свою очередь, действовать целостно в своих попытках смягчения последствий. Поскольку социальная инженерия не ослабевает, использование тактики безопасности, ориентированной на человека, должно закрепиться в корпоративной безопасности», — отметила автор исследования Сьюзан Морроу.

Исследователи подчеркивают: несмотря на то, что кибербезопасность становится все более важной частью корпоративной культуры, она не обязательно завоевывает популярность среди пользователей. Аналитики ожидают, что обучение сотрудников навыкам ИБ будет играть все более важную роль в построении корпоративной кибербезопасности. Средства, сэкономленные благодаря повышению осведомленности сотрудников, могут быть эффективно использованы на расходы по ИБ, которые, согласно прогнозам Juniper Research, будут расти только на 8% в год в прогнозируемый период.