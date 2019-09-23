Мобильные телефоны в Узбекистане будут регистрировать

Уже определен порядок регистрации.

Постановлением правительства утверждено положение о порядке регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана, передает Repost.uz.

Согласно постановлению, регистрация мобильных устройств осуществляется:

— до 1 ноября 2019 года — в автоматическом режиме путем их подключения (активизации) к сетям операторов мобильной связи, на бесплатной основе;

— с 1 ноября 2019 года — путем обращения физических лиц, импортеров и организаций-производителей к системе регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, на бесплатной основе, а с 1 декабря 2019 года на платной основе.

Регистрация мобильных устройств осуществляется по обращению к оператору системы или регистратору системы. Мобильные устройства, которые уже были зарегистрированы, не подлежат повторной регистрации.