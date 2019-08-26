Wildberries откроет филиал в юрисдикции МФЦА

В планах также — создание нового распределительного центра.

Интернет-магазин Wildberries планирует открыть филиал в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и построить на территории Республики Казахстан новый крупный распределительный центр. Его создание позволит увеличить оборот производителей Казахстана, значительно сократить расходы на логистику, расширить ассортимент товаров локального производства на международной интернет-площадке, а также создать новые рабочие места в республике.

О намерении сотрудничать стороны заявили в ходе рабочего визита делегации РК под руководством премьер-министра Аскара Мамина в Российскую Федерацию.

«Мы уверены в высоком потенциале нашего партнерства с локальными производителями, малым и средним бизнесом, поэтому инвестируем в создание инфраструктурных и образовательных проектов, которые позволят нарастить объемы продаж производителей на Wildberries», — подчеркнула генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

МФЦА и Wildberries также договорились о продвижении продукции казахстанских производителей в на территории ЕАЭС и обмениваться опытом и знаниями в сфере электронной торговли.

Кроме того, в Нур-Султане откроется первый B2B Центр экспертизы электронной коммерции Wildberries, совмещающий в себе логистические и образовательные функции для поставщиков. Здесь будут проходить семинары с участием сотрудников компании и экспертов из сферы ритейла и интернет-торговли, а также организована прямая приемка товаров от локальных партнеров в режиме 24/7. Центры экспертизы электронной коммерции также появятся в других городах Республики.