E-kzt прекращает работу

Казахстанская система электронных денег перестанет функционировать с 3 сентября.

РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка РК» сообщил о том, что отечественная система электронных денег E-kzt будет закрыта с 3 сентября 2019 года. Пользователям электронных кошельков уже разосланы соответствующие уведомления, предупреждение вывесили и на официальной странице E-kzt.kz.

«Уважаемые пользователи. Уведомляем вас о закрытии системы электронных денег e-kzt.kz. Воспользоваться денежными средствами, находящимися на ваших электронных кошельках, используя услуги системы, можно до 3 сентября 2019 года — даты закрытия системы. До указанного срока просим израсходовать, либо вывести денежные средства с ваших электронных кошельков. Для вывода денежных средств можно воспользоваться функцией вывода на расчетный счет или оплатить услуги в маркете e-kzt.kz. После указанного срока вывод денежных средств с ваших электронных кошельков будет осуществляться по вашему обращению в КЦМР в индивидуальном порядке, на основании документов, удостоверяющих личность. Благодарим за сотрудничество», — говорится на сайте компании.

Интересно, что E-kzt проработала в Казахстане порядка семи лет. И хотя она запускалась на заре развития отечественного рынка e-commerce, имея все шансы побороться за аудиторию, но так и не смогла завоевать популярность у пользователей. По мнению Константина Пака, директора по развитию сектора финансовых технологий и инноваций АФК, связано это с тем, что «успешный проект могут сделать только правильно мотивированные талантливые люди». А когда речь идет о попытке создать бизнес-проект изнутри регулятора отрасли, такой проект не «взлетит», поскольку явственно видны намерения «реализовать регуляторное преимущество». Вместе с тем, эксперт уверен, что подобный сервис был необходим, но развивать его было важно исходя из принципов клиентоориентированности, с использованием лучшего опыта и экспертизы.

Такое мнение поддержала и Асем Нургалиева, исполнительный директор ТОО «Первое Кредитное Бюро»: «Практика показывает, что заниматься бизнесом и развитием нужно частному рынку, а государству и регуляторам — создавать среду для развития. Но никаким образом не создавать конкуренцию или государственную монополию».

Кстати, как изначально заявляли сами представители E-kzt, целью было научить казахстанцев пользоваться электронными деньгами. Выполнила ли система свою миссию? Судить сложно, если учесть, что о числе пользователей E-kzt в какие-либо периоды не сообщалось. Более того, некоторые участники рынка и вовсе не знали о ее существовании.

«За время развития наших проектов c инициативами системы E-kzt мы не сталкивались. Поэтому комментировать закрытие этой системы сложно», — отметил Нуркен Рзалиев, CEO «Рахмет» и партнер Chocofamily.

Мнение о том, что закрытие системы E-kzt — это печальная новость, высказал Асет Нурпеисов, генеральный директор ТОО «Бухта.кз»: «Уходит один из первых игроков на рынке, на работу которого во многом поначалу ориентировались игроки рынка. Причины мне лично непонятны, поскольку оператором была не в полной мере коммерческая структура, и экономические показатели ее не волновали так, как остальных игроков рынка».

Всего в Казахстане, согласно данным Национального Банка РК, работает 22 системы электронных денег. По итогам 2018 года с использованием электронных денег, эмитированных казахстанскими эмитентами, было совершено 135 млн транзакций на сумму 588,6 млрд тенге. При этом 90,2% от общего объема операций с электронными деньгами приходится на долю всего четырех систем ЭД — это «Kaspi Bank», «Qiwi кошелек», «Wooppay» и «Личная Касса».

«Несмотря на бурный рост показателей по системам электронных денег, некоторые казахстанские банки пересматривают свою политику в отношении к „квази кеш“, а некоторые и вовсе сворачивают эти направления. О причинах закрытия проекта E-kzt пока не сообщалось. При этом я не думаю, что закрытие этого сервиса как-то серьезно повлияет на расстановку сил на казахстанском рынке систем электронных денег из-за большой конкуренции в этом сегменте финансового рынка страны», — считает Максат Нуриденулы, управляющий директор, Chief Data and Operating Officer Альфа банка.

Здесь не лишним будет упомянуть еще об одной инициативе, которую сейчас активно продвигает Нацбанк — система мобильных платежей Suńqar. И хотя эксперты не склонны связывать закрытие E-kzt с появлением Suńqar, некоторую аналогию они, все же, проводят.

«Действительно, эти проекты имеют много общего, — говорит Константин Пак. — Я бы сюда добавил еще с помпой открывшийся год назад проект покупки ценных бумаг через блокчейн. Но не думаю, что E-kzt закрывают из-за открытия Suńqar — они работают в разных нишах. Проблема в том, что когда регулятор начинает заниматься бизнесом — не получается ни бизнес, ни регулирование».

Кстати, многих участников рынка волнует ситуация, складывающаяся с развитием Suńqar — в проекте Закона о регулировании Цифровых технологий, который сейчас находится на рассмотрении, предлагается сделать эту систему обязательной для всех торговых точек уже с 1 января 2020 года. Причем за отказ в принятии этих платежей планируются административные меры.

«Судьба E-kzt и ценных бумаг на блокчейне уже очевидна — клиентов не было и нет. А Suńqar пытаются продвинуть чисто административными методами. В стране 25 миллионов действующих карт и триллион оборота в торговых точках в месяц. По Suńqar цифры никто не озвучивает, потому что озвучивать нечего. И эту систему пытаются сделать обязательной наравне с платежными картами. Результат, думаю, будет как всегда», — заключил Константин Пак.