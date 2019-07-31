Ассоциация «Цифровой Казахстан» направит пакет поправок к проекту Закона «О цифровых технологиях»

На площадке АЦК представители бизнеса и еще нескольких ассоциаций собрались для совместной работы над большим законопроектом, который призван регулировать цифровизацию в Казахстане.

В настоящее время в Казахстане разрабатывается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий». Планируется, что Закон будет регулировать общественные отношения, в том числе, в сферах: блокчейн, роботизации и беспилотного транспорта, мгновенных платежей, биометрической аутентификации, больших данных, открытых данных, искусственного интеллекта, киберспорта, Интернета вещей, краудфандинга, создания правовой основы для функционирования технологических платформ для дистанционного заключения сделок и их реализации и пр. Законом вводятся понятия и процессы, ранее не содержащиеся в казахстанском законодательстве, и, соответственно, новые способы их регулирования.

Нововведения требуют соответствующих законодательных инициатив, и возникает вопрос — не окажутся ли такие инициативы избыточными? По мнению казахстанских бизнесменов из сферы IT и e-commerce, предлагаемые изменения могут серьезно повлиять на осуществление бизнеса, поэтому поправки активно изучаются и анализируются на разных площадках.Очередное обсуждение Законопроекта состоялось в Ассоциации «Цифровой Казахстан». Представители ассоциации официально входят в состав рабочей группы по Законопроекту при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В обсуждении приняли участие представители бизнеса, нескольких заинтересованных ассоциаций, а также эксперты e-commerce и АО НУХ «Зерде» (основного разработчика закона).

«Есть потребители, которые должны быть довольны, и есть бизнес, который должен развиваться, создавать рабочие места, платить налоги и вносить свой вклад в экономический рост. Наша ассоциация помогает реальному бизнесу донести свою позицию до государства. Это и есть основная цель и мотивация для таких совместных встреч. Нашу работу с государством мы оцениваем очень плодотворно. Перед тем, как что-то предлагать, мы изучаем вопрос, консультируемся с ведущими экспертами и компаниями. В результате идет плодотворное сотрудничество, которое помогает найти правильные сбалансированные решения», — высказался Николай Бабешкин, председатель АЦК.

Он выразил надежду, что и дальнейшая работа над поправками пройдет в положительном ключе. Его поддержал Виталий Казанцев, директор научно-консультационного центра НТА РК. По его мнению, основная проблема сейчас — определиться с новыми направлениями и с терминологией, а также с тем, что следует регулировать и вводить в правовой оборот, а от чего стоит воздержаться.

«Уже после этого можно предпринимать какие-то последующие шаги, вводить подзаконные акты. Нужно строить регуляторные песочницы, где будет возможность что-то протестировать и затем принять. В любом случае, хотим мы или не хотим, но законодательство будет отставать от развития технологий. Поэтому для принятия законов в сфере цифровизации необходимо привлекать лучшие практики, обсуждать технологии с позиции не только бизнеса, но и с позиции интересов государства, вопросов экономики, национальной безопасности. Только так, с привлечением всех заинтересованных сторон, можно наладить диалог и плодотворную работу», — говорит Виталий Казанцев.

Цифровые сделки и электронные подписи — баланс свободы и безопасности

Один из пунктов повестки — порядок заключения гражданско-правовых сделок. Письменная форма сделки уже давно не означает подписание бумажного документа физическим лицом. В Гражданском кодексе РК предусмотрена возможность заключения сделки путем использования современных технических средств. Предлагается статью 152 Гражданского КодексаРК «Письменная форма сделки» дополнить возможностью заключать сделки путем использования устройств сотовой связи.

Участники встречи пришли к общему мнению, что необходимо расширять способы заключения сделок. Это увеличит число транзакций и их прозрачность, а соответственно — повысит собираемость налогов и снизит теневую экономку. Вместе с тем, столь узкая трактовка (исключительно «устройствами сотовой связи»), наоборот, ограничит участников рынка и в будущем может стать препятствием для развития. Поэтому было предложено не ограничиваться термином «средствами сотовой связи», а закрепить заключение договоров устройствами любой связи. При этом конкретные технические способы могут быть детализированы на уровне отраслевого законодательства. Ключевой посыл здесь заключается в следующем: расширение способов заключения сделок позволит расширить удаленное предоставление товаров, работ и услуг, что, в свою очередь, поспособствует повышению конкурентоспособности казахстанских предпринимателей.

Серьезное беспокойство бизнес-сообщества вызвала поправка о внедрении понятия «цифровая рукописная подпись». Ожидается, что она будет применяться в проектах«Электронное уголовное дело» и «Единый реестр административных производств». ЦРП — это собственноручная подпись человека, введенная с помощью соответствующих программных средств, включая планшеты, дисплеи и т. д., для подтверждения целостности и подлинности подписываемого документа в электронном виде.

Основным препятствием здесь являются вопросы безопасности — подтверждение подлинности такой подписи, ее защита от копирования, а также обеспечение неотделимости подписи от документа, на котором она была проставлена. В настоящее время в Казахстане не существует методик проведения экспертизы такой подписи. Участники встречи высказали общее мнение о том, что норма будет не рабочей, если предварительно не разработать методики идентификации подписей, утвержденные Министерством юстиции РК, а также технические стандарты для сертификации к устройствам ввода.

Есть вопросы и с точки зрения ведения бизнеса. В настоящее время электронная цифровая подпись может быть выпущена не только государством, но и коммерческими структурами для более оперативного и комфортного оказания услуг и заключения сделок в удаленном режиме. Технология ЭЦП позволяет сохранять документ неизменным и обеспечивает защиту: иные лица не смогут подделать ЭЦП или изменить подписанный сторонами документ, если само лицо его не утеряло. Однако представители бизнеса обеспокоены тем, что в последнее время высказываются мнения об ограничении предоставления ЭЦП исключительно квазигосударственными компаниями.

«При этом каких-то явных причин того, почему технологией, которая себя успешно зарекомендовала, должны обладать только связанные с государством компании, нет. На разных площадках государственными органами декларируется принцип YellowPages. Его ключевые тезисы: ограничение создания дочерних структур госкомпаниями; невмешательство государства в те сферы экономики, где представлен бизнес; усиление роли антимонопольного органа. Главный принцип — там, где осуществляет свою деятельность бизнес, должно быть меньше квазигосударственных компаний. Более того, государство не может монополизировать технологии, используемые во всем мире для заключения гражданских правовых сделок», — приводит аргументы Денис Степанцев, исполнительный директор АЦК.

По мнению экспертов, внедрение указанной инициативы будет полностью противоречить статье 192 Предпринимательского кодекса РК, которая регулирует основания участия государства в предпринимательской деятельности. Основной тезис такой: госпредприятия должны функционировать там, где идет обеспечение безопасности и обороноспособности государства.

«Рынок категорически против данной инициативы и считает это шагом назад в развитии предоставления удаленных услуг населению, монополизацией со стороны государства технологий и нанесением ущерба уже действующим на рынке компаниям, которые предоставляют услуги путем заключения договоров с помощью ЭЦП», — говорят эксперты.

Система моментальных платежей ляжет грузом на бизнес

Одна из поправок документа напрямую касается сегмента электронной коммерции. Речь идет о системе моментальных платежей «Sunqar», внедрение которой проходит по инициативе Национального Банка РК. «Sunqar» позволяет проводить мгновенные платежи и переводы денег по Казахстану между клиентами разных банков-участников системы. В Кодекс РК об административных правонарушениях предлагается ввести с 1 января 2020 года ответственность для предпринимателей за отказ от приема платежей посредством этой системы. Действующая редакция статьи 194 КОАП уже предусматривает ответственность за отказ в принятии платежей и (или) переводов с использованием платежных карточек, а мера ответственности за отказ приема мгновенных платежей внедряется дополнительно.

«Статья направлена на развитие безналичных платежей и снижение теневой экономики. Но фактически бизнесу через применение административной ответственности насаждается обязанность использования платежной системы „Sunqar“, которая не имеет признаков массового продукта. Очевидна попытка влияния на конкуренцию со стороны государства», — высказывают опасения представители АЦК.

По мнению участников обсуждения, эта норма фактически ставит под угрозу развитие альтернативных платежных систем и форм безналичных платежей. Сегодня в Казахстане уже успешно используются платежные системы локальных банков, мобильные платежи, электронные кошельки и пр. Согласно статистике Национального Банка РК, развитие безналичных платежей и платежных карт растет из года в год в геометрической прогрессии. Казахстан по темпам прироста безналичных платежей занимает одно из ведущих мест в мире и почти в два раза опережает темпы роста безналичных платежей в России.

Мнение АЦК поддержал и Константин Пак, директор по развитию сектора финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана: «В стране 25 миллионов платежных карт, и да, принимать их обязательно. В этой же системе сейчас два банка, оборота в ней нет. Между тем, уже с 1 января 2020 года ее предлагается сделать обязательной для всех торговых точек на основании административных мер. Это абсолютно неправильно, это то, чего мы не хотим».

Участники рынка подчеркнули, что в целом они не выступают против системы мгновенных платежей и поддерживают принципы конкуренции. Однако возражают против обязательного насаждения подобных инструментов и привлечения к административной ответственности предпринимателей, не имеющих возможности использовать «Sunqar». Пусть рынок и бизнес сами делают выбор, какие платежными системами хотят пользоваться. Эту поправку предлагается исключить из законопроекта.

Big Data и персональные данные — защита будет усилена

Следующий пул обсуждений эксперты посвятили вопросам персональных данных, их сбору, обработке и хранению. Документ предлагает целую серию поправок, по большинству из которых представители бизнес-сообщества не высказали возражений. В Казахстане предлагается ввести так называемое «право на забвение» — сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из общедоступных источников по требованию субъекта либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. Кроме того, новые поправки дадут гражданам возможность ознакомления с персональными данными, относящимися непосредственно к ним. В этом пункте эксперты предлагают конкретизировать порядок, возможные способы/форматы и сроки предоставления такой информации.

В фокусе оказались и вопросы Big Data. В статью 17 Закона РК «О персональных данных и их защите» предлагается добавить поправку о необходимости обезличивания персональных данных при проведении аналитики данных. Участники обсуждения высказались против этого пункта, поскольку аналитика данных — слишком широкое понятие. Аналитика применяется, в том числе, и бизнесом при осуществлении основной коммерческой деятельности. Например, передача данных финансовыми компаниями в кредитное бюро или выборка по сотрудникам внутри организации для отслеживания динамики — тоже аналитика. И обезличить такие данные попросту невозможно. В предлагаемом виде поправка имеет слишком широкое толкование, которое при неблагоприятном развитии может создать инструмент нежелательного давления на бизнес.

Участники встречи подчеркнули, что поддерживают инициативу государства по регулированию вопросов аналитики больших данных исключительно при предоставлении государственных услуг.

«Излишняя зарегулированность негативным образом скажется на потенциале экономического роста, на который все надеются при цифровой трансформации. И также создаст нежелательные барьеры для дальнейшего развития технологических и инновационных направлений экономики», — уверен Денис Степанцев.

К слову, указанный документ инициирует создание в Казахстане уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных.Он будет обеспечивать реализацию государственной политики по защите персональных данных, утверждать нормативно-правовые акты и правила осуществления мер защиты, рассматривать обращения субъектов персональных данных и осуществлять государственный контроль.

Работа будет продолжена

Отдельные пункты, по которым участники встречи сформировали позицию, будут переданы разработчику Законопроекта. Со своей стороны, Ассоциация«Цифровой Казахстан» призывает представителей бизнеса включаться в работу над дальнейшим обсуждением поправок, попытаться высказать свое мнение. Попытка регулятора прислушаться к мнению бизнеса говорит о том, что работа на благо развития цифровизации в Казахстане сдвинулась с мертвой точки. Самое главное, все стороны понимают и хотят, чтобы будущий рост экономики меньше зависел от цен на нефть и другие природные ресурсы. А это значит — увеличение вклада в экономику инновационных и технологичных компаний. Но для реальных перемен придется постараться всем заинтересованным сторонам.