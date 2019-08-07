С 1 января следующего года проезд в автобусах и троллейбусах Бишкека можно будет оплатить только в электронном виде.

После введения системы электронного билетирования бороться с безбилетниками в муниципальном транспорте Бишкека будут методом учета количества пассажиров. Об этом рассказал руководитель компании ВРС AG Арсен Кондахчан, передает Sputnik.

29 апреля столичная мэрия и швейцарская компания ВРС AG (победитель тендера, предложивший 24 миллиона сомов) подписали соглашение о проекте электронного билетирования в муниципальном транспорте. Осенью запустят пилотную систему, а с 1 января следующего года проезд можно будет оплатить только в электронном виде.

По словам Кондахчана, проблема «зайцев» актуальна во всем мире, но компания знает, как ее решить: «На линии будут выходить контролеры с мобильными валидаторами и проверять пассажиров. Если человек не оплатил проезд или у него вообще нет карты, возникнут вопросы.

Он напомнил, что новый транспорт оснащен видеокамерами. Со временем также планируется установить счетчики для учета числа входящих и выходящих пассажиров. Эти меры позволят эффективно бороться с безбилетниками.