В России введут налог на криптовалюту

Введение общих правил налогообложения для виртуальной валюты и токенов может обернуться проблемами на практике, из-за чего к ним необходим особый подход.

В России разрабатывается профильный закон, регулирующий работу с криптовалютами. В преддверии этого юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов. Однако введение общих правил налогообложения для виртуальной валюты и токенов может обернуться многочисленными проблемами на практике. Так что к новым активам придется выработать особый подход, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты, которые обсудили налоговое будущее криптовалютных операций, пришли к выводу, что выстраивание системы налогообложения — важнейшая часть процедуры легализации криптоактивов наряду с принятием регулирующих их профильных законов. Этот вопрос поднимался 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. Начать предлагается с того, чтобы приравнять все виды токенов — как виртуальных монет, так и цифровых прав — к имущественным правам, а операции с криптовалютой отнести к категории объектов налогообложения. Эксперты отметили, что такая мера позволит стабилизировать оборот цифровых активов за счет единых учетных правил.

Для того чтобы не было разногласий по поводу измерения стоимости криптовалют, Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) разрабатывает систему кросс-курсов. Речь идет о соотношении стоимости двух валют, которое определяется на основе их курсов относительно третьей валюты. Комиссия одобрила предложение освободить операции с цифровыми активами от НДС и не взимать подоходный налог с граждан, которые реализуют свои токены после года и более владения ими. Также юристы сочли, что налоговые преференции надо предоставить и майнерам. К ним предлагается применять патентную систему налогообложения: в этом случае добытчикам цифровой валюты придется получить аккредитацию в Министерстве цифрового развития и приобрести патент на работу сроком на год за фиксированную плату. Тем не менее, майнинг могут отнести и к предпринимательской деятельности — со всеми соответствующими налогами на доходы.