Полицейские предупреждают об активизации интернет-мошенников

Материальный ущерб от действий злоумышленников составляет от 50 тыс. до 15 млн тенге.

Департамент полиции Нур-Султана уведомляет об активизации мошенников в сети интернет. По данным ведомства, в настоящее время рассматриваются более 40 заявлений о мошенничестве, совершенном посредством услуги интернет-банкинг, передает Kazpravda.kz.

Услугой пользуются практически все держатели банковских карт, однако не все знают о ее функциях, отметили в полиции.

«Когда мошенники через интернет начинают авторизацию в вашем личном кабинете, на привязанный абонентский номер поступает SMS-сообщение с одноразовым паролем. Обычно он состоит из 5-6 цифр. С помощью данного пароля мошенники получают полный доступ к вашим счетам и распоряжаются деньгами, находящимися на счетах. Для получения пароля злоумышленники используют разные предлоги. Например, звонят по объявлениям и сообщают, что готовы приобрести недвижимость либо другой товар. В ходе беседы мошенники просят выслать фото банковской карты якобы для задатка. Далее, они действуют по вышеуказанной схеме», — проинформировали в департаменте.

Столичная полиция призывает граждан быть бдительней:

— никому не передавать персональные сведения карточных счетов и пин-коды

— не подтверждать операции с банковскими картами, которые вы не совершали

— не переводить деньги неизвестным лицам через анонимные платежные системы

— не пользоваться сомнительными программами и приложениями на компьютере или сотовом телефоне.