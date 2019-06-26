29 млрд тенге инвестиций привлекли IT-стартапы за 2 года работы Astana Hub

О развитии инновационной экосистемы в сфере информационных технологий на заседании правительства страны рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Аскар Жумагалиев подчеркнул, что с момента открытия международного технопарка Astana Hub в 2018 году IT-стартапы привлекли в общей сложности около 29 млрд тенге. Инвестиционную привлекательность и высокий уровень интереса к программам технопарка доказывает и его загруженность. Сейчас Astana Hub заполнен на 100%. Уже более 260 проектов прошли там программы инкубации и акселерации — а это больше 1000 человек.

Для дальнейшей исследовательской и образовательной поддержки стартапов в технопарке открыто 16 R&D-центров, представляющих такие компании, как Cisco, IBM, Huawei, Intellisense. В них новаторам доступны консультации, техническая экспертиза, специальное оборудование и программное обеспечение. На постоянной основе для новаторов проводятся образовательные мероприятия. В 122 встречах уже приняло участие около 2500 слушателей.

Важным компонентом развития инновационной экосистемы, реализуемой в стране, является закон о венчурном финансировании. В нем предусматриваются меры поддержки в виде государственного софинансирования венчурных фондов. Действие этого закона уже позволило создать клуб бизнес-ангелов QazAngels и институт поддержки QazTechVentures, который в скором времени планирует запустить два венчурных фонда. При этом эти инвестиции сегодня могут оформляться в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» и регулироваться принципами английского права, что является «золотым» стандартом для отрасли рисковых инвестиций.

На сегодняшний день уже наметился тренд по открытию IT-хабов и в регионах страны, при поддержке местных властей. Для дальнейшего создания условий по развитию полноценной экосистемы министерство готово оказать им всю необходимую методологическую поддержку.