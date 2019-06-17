Clevetura: Click&Touch

В Минске презентовали первую в мире интуитивную клавиатуру, объединяющую в себе функционал клавиатуры, тачпада и мыши.

Белорусский стартап Clevetura завершил создание интуитивной клавиатурной системы, которая объединяет в себе клавиатуру, тачпад и мышь. Разработчики не только совместили сенсоры с кнопками, но и обеспечили автоматический и бесшовный переход между режимами набора текста и управления курсором. Первая в мире интуитивная клавиатура Click& Touch появится на рынке под брендом Prestigio в конце августа, обещают разработчики.

Отличительная особенность технологии Clevetura — сенсоры встроены в кнопки клавиатуры, и вся ее поверхность превращается в сенсорную панель. Клавиши реагируют на касания и жесты, как тачпад или мышь. Не изменяя положение рук, можно напечатать текст, прокрутить страницу или подвинуть курсор. Это в корне отличается от принципа работы таких устройств, как ноутбуки или клавиатуры с вынесенной сенсорной панелью.

Что важно, переход между режимами работы происходит автоматически. Встроенный микроконтроллер мгновенно распознает и обрабатывает каждое касание и нажатие. Система определяет характер действий, и пользователь может не задумываться, в каком режиме работает. В этом и заключается уникальность системы, которая обеспечивает интуитивное взаимодействие с устройством и новый пользовательский опыт.

«В клавиатуре по нашей технологии отдельная сенсорная панель не нужна в принципе. Ее функцию выполняют клавиши: достаточно провести по ним, чтобы управлять курсором или совершать какие-либо другие действия. Это удобно, функционально и здорово экономит время, так как не нужно постоянно перемещать руку. По сути, речь о новом пользовательском опыте взаимодействия с компьютером и ощущении, когда не нужно задумываться — все делается интуитивно», — поясняют сооснователи Clevetura Валентин Сокол и Михаил Крупенков.

Технология реализует возможность обработки множества одновременных нажатий, касаний и жестов. Тем самым можно использовать все привычные способы взаимодействия, такие как зум, переход между рабочими столами смахиванием и скролл касанием двух пальцев.

К клавиатуре можно одновременно подключить до пяти устройств: по трем Bluetooth-каналам, с помощью USB-приемника и кабеля Type-C. Она также позволяет изменить громкость или перемотать видео, если провести влево и вправо по поверхности клавиш верхнего ряда. Для настройки и обновления предусмотрено мобильное приложение. Корпус у клавиатуры легкий и эргономичный, со специальными углублениями для рук.

Отдельно участники презентации оценили удобство Click& Touch как элемента, органично вписывающегося в домашнюю экосистему: смарт-ТВ, смартфон, компьютер. Также клавиатура может найти широкое применение в В2В-сегменте. В частности, с ее помощью удобно управлять контентом на большом экране во время презентаций и образовательных мероприятий. Кроме того, потенциал применения технологии Clevetura не ограничивается внешней клавиатурой: разработчики рассматривают возможность применения своего ноу-хау и в других устройствах, в том числе в ноутбуках.

Права на технологию принадлежат белорусской Clevetura. Инвестором стартапа выступил Сергей Костевич, основатель холдинга ASBIS и бренда Prestigio. От идеи до коммерческого прототипа прошло около трех лет. Разработчики ожидают получения патента. Сумма инвестиций не разглашается. «Мы быстро поверили в стартап и перспективы интуитивной клавиатуры. Проект интересный и легко масштабируемый. Важно познакомить пользователей с технологией и показать ее функциональные возможности, — отмечает Сергей Костевич. — Мы сильно погружены в этот стартап. Речь не только о его финансировании — за нами выход новинки на мировой рынок. Перспективы у гаджета и самой технологии большие».

Серийное производство устройств по технологии Clevetura начнется в июле этого года. В продаже Click& Touch под брендом Prestigio появится в сентябре 2019 года по розничной цене около 100 долларов. В планах на этот год — выпуск 100 тысяч гаджетов. Среди первых гаджет смогут приобрести пользователи в Беларуси, России, Литве, Украине, Казахстане, Эстонии и Латвии. В последующем география сбыта будет расширяться.