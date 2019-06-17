Облачная выручка Alibaba подскочила на 84% благодаря международной экспансии

По итогам 2018 года выручка достигла 3,68 млрд долларов.

За 2018 финансовый год, который завершился 31 марта 2019 года, выручка Alibaba Cloud достигла 24,7 млрд юаней ($3,68 млрд — цифра приводится в отечности компании) против 13,39 млрд юаней годом ранее. Продажи выросли на 84% благодаря увеличению среднего дохода в расчете на одного клиента, а также международной экспансии. На облачный бизнес пришлось 7% годовой выручки Alibaba, передает Tadviser.ru.

Годовой убыток Alibaba Cloud до вычета налогов, процентов по заемным средствам и амортизации возрос с 799 млн юаней до 1,16 млрд юаней. Alibaba приводит данные Gartner от апреля 2019 года, согласно которым Alibaba Cloud является крупнейшим поставщиком облачных сервисов IaaS и IUS (Infrastructure Utility Service) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По оценкам экспертов Canalys за 2018 год, Alibaba Cloud входит в четверку крупнейших в мире поставщиков сервисов, используемых в облачной инфраструктуре, чему во многом способствовали инвестиции компании в развитие партнерского канала. В 2019 финансовом году облачными сервисами Alibaba пользовались больше половины крупнейших в Китае публичных компаний.

«Мы продолжаем использовать наш обширный портфель решений, чтобы снизить цены продуктов и услуг в области сети доставки контента, безопасности, баз данных и сетевой инфраструктуры, помогая клиентам экономить», — говорится в отчетности Alibaba.

Alibaba Cloud расширяет географию присутствия. В мае 2019 года компания объявила о выходе на бразильский рынок: ее облачные сервисы в стране будет продвигать компания UOL Diveo. Кроме того, было начато сотрудничество с WeWork и Softbank, чтобы помочь глобальным компаниям развивать бизнес в КНР.