IT-ведомства Казахстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Соглашение послужит основой для взаимодействия сторон в выработке рекомендаций, обмена знаниями, опытом и инновационными решениями.

В столице Казахстана состоялась церемония подписания техстороннего соглашения о сотрудничестве в области ИКТ между АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», АО «Национальные информационные технологии» и ГУП «Центр управления проектами электронного правительства и цифровой экономики при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан». Целью соглашения является развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере электронного правительства.

«Сейчас цифровизация стимулирует интеграционные процессы между странами и становится хорошим основанием для выстраивания взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, особенно с соседними государствами» — отметил председатель правления АО «НИХ «Зерде» Ерлан Дурмагамбетов.