На InternetCA-2019 обсудили цифровую грамотность

30-31 мая в Алматы прошел десятый форум «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2019».

Ежегодно для форума выбираются ключевые темы дискуссий — интернет-безопасность, регулирование Сети и т. д. В этом году темой юбилейного мероприятия стали основы цифровой грамотности — «Цифровая грамотность: компетенции, безопасность, потребление». Спикерами на форуме выступили эксперты из Европы, России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и других республик ЦА. Они дали оценку состоянию интернет-сферы региона, обсудили перспективы развития, обозначили проблемные точки и возможные пути их решения.

«С учетом доминирующего влияния роли государств в формировании контента СМИ в Центральной Азии, свобода слова перемещается в социальные сети и мессенджеры, где граждане компенсируют ее отсутствие в традиционных СМИ. Однако это серьезно влияет на качество медиа-потребления, увеличивает объемы дезинформации и ее ретрансляции. Граждане получили ограниченное пространство для реализации своего права на свободу слова, но не всегда умеют ею пользоваться, распространяют зачастую непроверенную или противозаконную и провокационную информацию», — отметил в своем вступительном слове Игорь Братцев, эксперт МЦЖ MediaNet.

Он отметил, что в Казахстане социальными сетями с различной степенью активности пользуются 70% жителей в возрасте от 18 до 55 лет. Для сравнения, в Кыргызстане пользователями социальных сетей являются почти 60% городского населения. В 2010 году количество интернет-пользователей в РК составляло 4,3 млн человек (27% населения). По итогам 2018 года число пользователей выросло почти в три раза, до 14 млн.человек (81%).

Такой высокий уровень активности и определил выбор основных тем форума. Доклады спикеров касались свободы прессы в цифровую эпоху, медиа-трендов, вызовов и угроз СМИ; противодействия дезинформации, а также повышения медиаграмотности и цифровой безопасности.

Важно, чтобы был доступ к цифровым медиа. Однако когда я говорю о почти одинаковой важности, я также имею в виду, что должны сосуществовать цифровые, электронные и печатные СМИ. Все средства массовой информации имеют свои сильные стороны и необходимы для свободного обмена мнениями. А медиаграмотность является одной из основных компетенций нашего времени и имеет почти такое же значение, как чтение, письмо и математика», — отметил Томас Хельм, директор представительства Фонда им. Конрада Аденауэра в Нур-Султане.

Спикеры мероприятия подчеркнули тот факт, что интернет создает новые возможности для быстрого распространения информации населению. Но это также несет в себе серьезные вызовы безопасности и порождает угрозы для свободы выражения и свободы слова.

«В данном контексте очень важно иметь знания о механизмах правового регулирования и саморегулирования средств массовой информации и ресурсов, приравненных к ним», — добавила Диана Дигол, заместитель главы офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане.