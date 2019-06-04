В столице пройдут курсы цифровой грамотности

Их будут вести преподаватели, которые прошли специальное обучение.

В рамках реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» 31 мая текущего года на базе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» при участии представителей акционерных обществ «Зерде», «Казпочта» и «НИТ» прошел тренинг для преподавателей, отобранных для обучения населения цифровой грамотности. Об этом сообщает официальный сайт города Нур-Султан.

С 10 июня по 31 июля на базе 20 столичных школ будут проводится курсы цифровой грамотности по пять направлениям:

— Базовые цифровые навыки (основные сведения о персональном компьютере, работа в интернете, офисный пакет);

— Навыки Open Gov (просмотр, комментирование, набор открытых данных, проектов НПА, бюджетных программ, подача обращений в блог первых руководителей, участие в конференциях, опросах, подача жалоб, подписка и получение уведомлений);

— Навыки E-commerce (продвижение, продажа и приобретение товаров, услуг онлайн, использование telegram bot);

— Навыки E-gov (удаленное получение государственных услуг, лицензий);

— Навыки по информационной безопасности (защита персональных данных, защита ПК, планшетов и смартфонов, защита в сети интернет, защита при проведении финансовых операций).

Желающим пройти обучение необходимо записаться, позвонив на один из следующих номеров: 55-67-12, 57-88-98, 57-88-97. Запись по телефону ведется в рабочие дни с 8:30 до 18.00.