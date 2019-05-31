В Алматинской, Костанайской и Павлодарской областях отключат аналоговое телевещание

По итогам 2018 года, полный переход на цифровое эфирное телевещание был осуществлен в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и Шымкенте.

На территории Казахстана реализуется проект по поэтапному переходу на цифровое эфирное телевещание. До 1 июля текущего года прекратится аналоговое вещание в Алматинской, Костанайской и Павлодарской областях, передает передает Caravan.kz со ссылкой на АО «Казтелерадио».

ЦЭТВ (цифровое эфирное телевидение) — это государственная программа перехода с аналогового телевещания на цифровое в рамках международного соглашения «Женева 2006». Документ подписали представители более 100 стран, в том числе и Казахстан. Программа реализуется национальным оператором телерадиовещания АО «Казтелерадио».

«Для миллионов казахстанцев цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества вещания, а также снижение уровня информационного неравенства. Кроме того, семьи, получающие адресную социальную помощь, обеспечиваются телевизионными приставками», — отметили в «Казтелерадио».

В рамках мероприятий по переходу на цифровое вещание в регионах были построены и модернизированы радиотелевизионные станции. Это позволило охватить цифровым эфирным телевещанием подавляющее большинство населенных пунктов. Кроме того, АО «Казтелерадио» ведет комплексные работы по информационному сопровождению данного процесса, в который вовлечены также местные исполнительные органы. Работа по информированию населения будет продолжена до достижения уровня охвата не менее 95%.