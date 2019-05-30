Медленному увеличению скорости интернета в Узбекистане нашли объяснение

На данный момент в республике пользователей, подключенных к интернету по ADSL примерно столько же, сколько по оптической связи.

В «Узбектелекоме» прокомментировали медленное увеличение скорости интернета. 1 декабря прошлого года компания заявила об увеличении пропускной способности интернета в 10 раз. При этом несколько последующих месяцев скорость проводного и мобильного интернета оставалась на стабильно низком уровне. Лишь по итогам апреля 2019 года Узбекистан в рейтинге Speedtest Global Index поднялся сразу на семь позиций и занял 124 место по скорости проводного интернета, которая выросла с 11,8 Мбит/с до 13,5 Мбит/с, передает Repost.uz.

«Если сравнивать нас с развитыми странами, нужно понимать, что они давно полностью перешли на оптику. В прошлом году мы обещали протянуть в общей сложности свыше 220 км линий оптико-волоконной связи по всей стране. На сегодняшней отчетной пресс-конференции сообщаем, что уже проложено более 5 тыс. км. Только представьте, какое это расстояние», — отметил Алишер Зуфаров, коммерческий директор «Узбектелеком».

Сообщается, что на данный момент пользователей, подключенных к интернету по ADSL примерно столько же, сколько по оптической связи. Для последних компания ввела новый безлимитный тарифный план со скоростью 100 Мбит/с.

«Мы заинтересованы в переходе клиентов на оптику. Мы отказались от безлимитного интернета на скорости 1 Мбит/с, хотим отказаться и от 2-4 Мбит/с, чтобы самыми низкими скоростями были 40, 80 или даже 100 Мбит/с. Но для этого нужны оптико-волоконные технологии. Поэтому сейчас мы все силы направляем на развитие этих технологий», — заявил спикер.

Подчеркивается, что подобное обновление технологий требует времени, также необходимо развивать технологии подключения и увеличить количество пользователей.