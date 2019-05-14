Банки РК присоединятся к системе мобильных платежей

Пока в проекте, позволяющем использовать мобильный телефон в качестве средства оплаты, участвуют три банка.

До конца текущего года еще 10 банков планируют запустить мобильные платежи в Казахстане. Об этом сообщил на заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает Zakon.kz.

«Для развития безналичных платежей предусмотрено налоговое стимулирование по возмещению государством в счет уплаты налогов затрат на покупку онлайн ККМ (контрольно-кассовых машин) и ERP системы. Возмещение предусмотрено до 120 тысяч тенге в течение двух лет. Для развития моментальных платежей Нацбанком внедрен проект, позволяющий использовать мобильный телефон в качестве средства оплаты», — сказал он.

По его словам, сегодня в проекте участвуют три банка, еще 10 планируется подключить до конца этого года. В целом, Даленов отметил, что для стимулирования онлайн-торговли предусмотрены налоговые льготы до 2023 года.

«На их получение подано 509 заявок от субъектов бизнеса», — заключил глава МНЭ.