Электронное билетирование введут в Бишкеке в 2020 году

Уже подписано соответствующее соглашение со швейцарской компанией ВРС AG.

29 апреля было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по проекту «Электронное билетирование в общественном транспорте». Документ заключен между муниципалитетом и компанией-победителем тендера ВРС AG (Швейцария). Ее предложение составило 24 миллиона 120 тысяч сомов, передает Sputnik.

«Компания окажет услуги по изготовлению оборудования, его установке и вводу в эксплуатацию. Все работы должны быть выполнены в течение 10 месяцев с даты вступления в силу соглашения», — говорится в документе.

Как отмечает мэрия, ВРС AG должна проводить обслуживание и ремонт в течение пяти лет с даты полного ввода в эксплуатацию системы на муниципальном транспорте. Компания предложила бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах. BPC AG будет полностью финансировать систему и возьмет на себя затраты на эксплуатацию. По истечении срока контракта система перейдет в муниципальную собственность.