Доля глобальной цифровой торговли вырастет на 17,5% в ближайшие три года

Эксперты настаивают на необходимости разработки единых многосторонних правил для стабильного развития торгово-экономического сотрудничества.

В 2021 году доходы от электронной розничной торговли предположительно увеличатся до 4,88 трлн долларов США. Об этом рассказала член rоллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина в ходе дискуссии «Торговая взаимосвязанность» в Пекине (Китай).

Министр ЕЭК подчеркнула значимость электронной торговли в развитии международных торгово-экономических отношений: «Если в 2014 году на цифровую торговлю приходилось 6,4% общего объема розничной торговли, то в 2017 году этот показатель вырос примерно до 10,2%. Ожидается, что в течение трех лет доля глобальной цифровой торговли в рознице достигнет 17,5%», — отметила Вероника Никишина.

Министр ЕЭК подчеркнула необходимость разработки единых многосторонних правил международной электронной торговли для стабильного развития торгово-экономического сотрудничества.

«Сегодня большая часть стран уже имеет национальное законодательство в области проведения интернет-операций, защиты прав потребителей, персональных данных, а также борьбы с киберпреступлениями. При этом электронная торговля приобретает все более трансграничный характер. Поэтому различные подходы стран к регулированию этой сферы могут иметь негативные последствия как для потребителей, так и для представителей бизнеса, осуществляющих трансграничные операции, и не может способствовать развитию данной отрасли», — заявила Вероника Никишина.

В ЕАЭС также уделяют внимание регулированию отношений в области цифровой торговли с третьими странами. Так, Вероника Никишина отметила, что в 2018 году подписано и в ближайшее время вступит в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, которое предусматривает определенную базу для деятельности в сфере электронной торговли, а также для дальнейшего диалога между регулирующими органами.

В ходе обсуждения различных инициатив в области цифровой трансформации Вероника Никишина пригласила всех заинтересованных коллег присоединяться к проектам, разрабатываемым в ЕАЭС.

«Одним из проектов является обеспечение информационной открытости. Мы бы хотели совместно с китайскими коллегами и другими партнерами проработать возможность создания информационной системы, содержащей актуальную информацию об условиях учреждения компаний в соответствующих секторах экономики и правилах деятельности таких компаний. Помимо этого, было бы целесообразно с целью поддержки наших инвесторов сформировать карту действующих инвестиционных проектов в государствах-членах ЕАЭС и КНР. Считаем, что в дальнейшем мы могли бы применить этот опыт и при взаимодействии с другими партнерами», — отметила она.