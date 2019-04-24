Продажи электронных ЖД-билетов выросли в 8 раз за последние 5 лет

В 2014 году, на старте их продаж, было реализовано 2,54 млн билетов.

Количество продаж электронных ЖД-билетов в Казахстане выросло в восемь раз за последние пять лет. На сегодняшний день приобрести проездные билеты возможно через 233 кассы АО «Пассажирские перевозки», более чем в 4500 частных билетных кассах, а также через официальный сайт по продаже билетов без комиссии Epay.railways.kz и другие интернет-ресурсы, передает Kazpravda.kz.

Посредством интернет-ресурсов казахстанцы начали приобретать проездные билеты с 2014 года. Тогда было продано 2,54 млн билетов. В 2015 году эта цифра выросла до 6,7 млн, а в 2016 она увеличилась почти в два раза — до 11,6 млн. В 2017 году эта цифра составила уже 14,8 млн, а в прошлом году количество продаж выросло до 16,26 млн.