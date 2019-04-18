Рынок высокопроизводительных серверов вырос до 13,7 млрд долларов

Мировые продажи мощных серверов оказались выше, чем ожидали сами эксперты.

Объем глобального рынка высокопроизводительных серверов (HPC) в 2018 году достиг $13,7 млрд, увеличившись на 15,6% относительно предыдущего года. Такие данные 9 апреля 2019 года обнародовали аналитики Hyperion Research. Они отмечают, что продажи мощных серверов в мире оказались рекордными и больше, чем ожидали сами эксперты ($13 млрд). По словам старшего вице-президента по исследованиям Hyperion Research Стива Конуэя (Steve Conway), всплеск на рынке произошел благодаря «критически важной роли HPC в исследованиях искусственного интеллекта и растущему внедрению HPC-серверов в корпоративных дата-центрах https://profit.kz/tags/datacenter/ для ускорения бизнес-операций». Генеральный директор Hyperion Research Эрл Джозеф (Earl Joseph) также связал подъем с устойчивым ростом американской и глобальной экономики, передает Tadviser.ru http://www.tadviser.ru.

Большая часть спроса на HPC-решения приходится на сегмент суперкомпьютеров, к которому относится оборудование стоимостью более $500 тыс. В 2018 году расходы на такие системы в глобальном масштабе составили $5,4 млрд.

Специалисты выделяют еще три категории HPC-систем: Divisional (серверы, обслуживающие подразделения компаний, цена — от $250 тыс. до $500 тыс.), Departmental (для департаментов, $100-250 тыс.) и Workgroup (для рабочих групп, до $100 тыс). Объемы этих сегментов по итогам 2018 года оказались равными $2,5 млрд , $3,9 млрд и $2 млрд соответственно.

Лидером рассматриваемого рынка аналитики назвали компанию HP, которая в 2018 году на реализации высокопроизводительных серверов заработала $4,77 млрд, что соответствует почти 35% в общем объеме рынка. В тройку крупнейших производителей также попали Dell и IBM.

Исследователи ожидают, что рынок серверов для высокопроизводительных вычислений будет расти на 7,8% в год и достигнет $20 млрд к 2023 году.