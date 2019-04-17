Microsoft предупредила о взломах аккаунтов некоторых пользователей outlook

В качестве меры предосторожности пользователям рекомендуется переустановить пароли.

Неизвестные злоумышленники взломали аккаунт сотрудника службы техподдержки Microsoft и в течение нескольких месяцев имели доступ к учетным записям пользователей почтового сервиса Outlook. Преступники могли просматривать электронные адреса, названия папок, темы, но не содержимое писем и вложений, передает KZ-CERT.

Компрометация имела место в период с 1 января по 28 марта 2019 года. В числе пострадавших — пользователи сервисов outlook, hotmail, msn. Инцидент не затронул корпоративных пользователей. Компания не раскрыла данные о регионе и числе пострадавших пользователей, но TechCrunch предполагает, что часть взломанных аккаунтов относится к странам Евросоюза. Техногигант не сообщил, как именно злоумышленники смогли взломать учетную запись сотрудника службы техподдержки, однако известно, что эта учетная запись уже отключена.

Хотя атакующим не удалось получить доступ к учетным данным и другой персональной информации, в качестве меры предосторожности Microsoft рекомендует всем пользователям переустановить пароли.