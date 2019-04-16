На мировом рынке ПК сменился лидер

По итогам 2018 года глобальные поставки персональных компьютеров немного не дотянули до 259,4 млн устройств.

По итогам первого квартала 2019 г. на мировой рынок было поставлено 58,5 млн персональных компьютеров, включая настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции. Это больше, чем прогнозировали аналитики, но на 3% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщила IDC. На рынке сохраняется дефицит процессоров Intel, преимущественно в нижнем ценовом сегменте. Больше производителей инициируют переход на процессоры AMD. Кроме того, часть бизнеса меняет устройства в связи с обновлением ОС до Windows 10. В целом на рынке наблюдается сдвиг в сторону коммерческих и премиальных продуктов, передает Cnews.ru.

По итогам 2018 г. глобальные поставки персональных компьютеров немного не дотянули до 259,4 млн устройств, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. Это был седьмой год подряд, когда на мировом рынке ПК наблюдался спад, считают аналитики Gartner. Отдельно в четвертом квартале 2018 г. на мировой рынок было поставлено чуть более 68,6 млн ПК — это на 4,3% меньше показателя за аналогичный период 2017 г.

По итогам первого квартала 2019 г. на рынке произошла смена лидера — в течение двух предыдущих кварталов первое место занимала Lenovo, теперь же вперед вырвалась HP Inc. Всего за квартал HP отгрузила 13,58 млн ПК, показав годовой спад поставок на 0,8%. Доля рынка вендора составляет 23,2%. Особенно удачным этот квартал был для компании на японском рынке, где был достигнут двузначный рост, вызванный во многом заменой устройств в связи с окончанием поддержки Windows 7.

Lenovo по итогам квартала отгрузила 13,43 млн устройств, показав годовой рост на 1,8%. Вендору принадлежит 23% рынка. Из всех рынков позиции компании были наиболее сильны на самых зрелых — в Японии и Северной Америке. На третьем месте находится Dell с объемом поставок на уровне 10,38 млн ПК, годовым ростом на 1,9% и долей рынка 17,7%. Самый значительный рост вендор продемонстрировал в Японии и Западной Европе. Четвертое место занимает Apple, отгрузившая за квартал 4,06 млн ПК, что на 0,5% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Компании принадлежит 6,9% рынка.

Пятерку лидеров замыкает Acer, с объемом поставок на уровне 3,59 млн устройств, годовым спадом на 13,3% и долей рынка 6,1%. Вендор столкнулся с дефицитом чипов Intel, но частично решил проблему, использовав более старые CPU в Chromebook. Компания продолжает фокусироваться на Chromebook и игровых ПК.