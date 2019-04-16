Следите за новостями

Цифра дня

На 265% вырос оборот по MFS у Beeline

На мировом рынке ПК сменился лидер

По итогам 2018 года глобальные поставки персональных компьютеров немного не дотянули до 259,4 млн устройств.

16 апреля 2019 12:00, Profit.kz
Рубрики: Мировые новости

По итогам первого квартала 2019 г. на мировой рынок было поставлено 58,5 млн персональных компьютеров, включая настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции. Это больше, чем прогнозировали аналитики, но на 3% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщила IDC. На рынке сохраняется дефицит процессоров Intel, преимущественно в нижнем ценовом сегменте. Больше производителей инициируют переход на процессоры AMD. Кроме того, часть бизнеса меняет устройства в связи с обновлением ОС до Windows 10. В целом на рынке наблюдается сдвиг в сторону коммерческих и премиальных продуктов, передает Cnews.ru.

По итогам 2018 г. глобальные поставки персональных компьютеров немного не дотянули до 259,4 млн устройств, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. Это был седьмой год подряд, когда на мировом рынке ПК наблюдался спад, считают аналитики Gartner. Отдельно в четвертом квартале 2018 г. на мировой рынок было поставлено чуть более 68,6 млн ПК — это на 4,3% меньше показателя за аналогичный период 2017 г.

По итогам первого квартала 2019 г. на рынке произошла смена лидера — в течение двух предыдущих кварталов первое место занимала Lenovo, теперь же вперед вырвалась HP Inc. Всего за квартал HP отгрузила 13,58 млн ПК, показав годовой спад поставок на 0,8%. Доля рынка вендора составляет 23,2%. Особенно удачным этот квартал был для компании на японском рынке, где был достигнут двузначный рост, вызванный во многом заменой устройств в связи с окончанием поддержки Windows 7.

Lenovo по итогам квартала отгрузила 13,43 млн устройств, показав годовой рост на 1,8%. Вендору принадлежит 23% рынка. Из всех рынков позиции компании были наиболее сильны на самых зрелых — в Японии и Северной Америке. На третьем месте находится Dell с объемом поставок на уровне 10,38 млн ПК, годовым ростом на 1,9% и долей рынка 17,7%. Самый значительный рост вендор продемонстрировал в Японии и Западной Европе. Четвертое место занимает Apple, отгрузившая за квартал 4,06 млн ПК, что на 0,5% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Компании принадлежит 6,9% рынка.

Пятерку лидеров замыкает Acer, с объемом поставок на уровне 3,59 млн устройств, годовым спадом на 13,3% и долей рынка 6,1%. Вендор столкнулся с дефицитом чипов Intel, но частично решил проблему, использовав более старые CPU в Chromebook. Компания продолжает фокусироваться на Chromebook и игровых ПК.