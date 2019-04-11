Участники ЕАЭС согласовали налогообложение по электронной торговле

Механизм взимания налогов при оказании электронных услуг будет основан на опыте Евросоюза.

Страны Евразийского экономического союза прорабатывают механизм взимания налогов при оказании электронных услуг. Он будет основан на опыте Европейского союза, а также России и Беларуси. Об этом рассказал советник отдела налоговой политики департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Бобрышев, передает Sputnik.

«Одна из основных задач налоговой политики в ЕАЭС — это формирование концептуальных задач налогообложения электронной торговли. В настоящий момент нами проводятся два основных блока. Это формирование механизма взимания НДС при оказании услуг в электронной форме и анализ способов налогообложения трансграничной торговли товарами», — пояснил эксперт.

На последнем заседании ЕЭК участники в целом согласовали изменения статьи договора о ЕАЭС и приложения 18. Изменения основаны на опыте Европейского союза о взимании налога на электронные услуги, а также базируются на положении российского и белорусского законодательств в этой сфере, так как всего у двух участников есть подобные налоговые нормы.

Эксперт сообщил, что вопрос налогообложения трансграничной торговли товарами находится на стадии подробного анализа.