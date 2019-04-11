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Участники ЕАЭС согласовали налогообложение по электронной торговле

Механизм взимания налогов при оказании электронных услуг будет основан на опыте Евросоюза.

11 апреля 2019 09:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет, Соседи

Страны Евразийского экономического союза прорабатывают механизм взимания налогов при оказании электронных услуг. Он будет основан на опыте Европейского союза, а также России и Беларуси. Об этом рассказал советник отдела налоговой политики департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Бобрышев, передает Sputnik.

«Одна из основных задач налоговой политики в ЕАЭС — это формирование концептуальных задач налогообложения электронной торговли. В настоящий момент нами проводятся два основных блока. Это формирование механизма взимания НДС при оказании услуг в электронной форме и анализ способов налогообложения трансграничной торговли товарами», — пояснил эксперт.

На последнем заседании ЕЭК участники в целом согласовали изменения статьи договора о ЕАЭС и приложения 18. Изменения основаны на опыте Европейского союза о взимании налога на электронные услуги, а также базируются на положении российского и белорусского законодательств в этой сфере, так как всего у двух участников есть подобные налоговые нормы.

Эксперт сообщил, что вопрос налогообложения трансграничной торговли товарами находится на стадии подробного анализа.